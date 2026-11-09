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09 nov 2026 Actualizado 15:32

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Presidente Abelardo De La Espriella vendrá a Bucaramanga antes de terminar el año

El alcalde, Cristian Portilla pondera el apoyo del jefe de Estado en temas de seguridad a través del Bloque de Defensa Urbana.

Alcalde de Bucaramanga confirma visita del presidente De La Espriella

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella vendrá antes de lo previsto a Bucaramanga; no será en diciembre como lo anunció el día de la reunión de la Gran Alianza por Santander, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez: será más pronto, informó el alcalde Cristian Portilla.

“Yo creo que en menos tiempo; el presidente estará aquí con unos temas que le interesan a la ciudad”, dijo Portilla. Tengo una comunicación permanente con él, con su secretaria privada o con la gerente de regiones que es el enlace con las ciudades capitales", afirmó.

El alcalde habló de la instalación de 193 cámaras de seguridad. “Le he dicho al presidente que necesitamos afectar a las estructuras criminales. Le pido seguridad”, afirmó

Durante los tres meses de gobierno, el presidente ha venido a Bucaramanga solo una vez; estuvo en la instalación del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional el 23 de septiembre.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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