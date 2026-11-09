Denuncian atentado contra agente de tránsito de Malambo por negarse a pagar extorsión de $4 millones

Un atentado contra la vivienda de un agente de tránsito de Malambo fue denunciado por el exconcejal y líder social Ronald Suárez. Según su relato, su yerno, quien también se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mesolandia, habría sido víctima de una exigencia extorsiva por cuatro millones de pesos.

En un video publicado por Suárez se observan tres impactos de bala en la puerta principal del inmueble, hasta donde llegaron unidades de la Policía para atender la situación.

El exconcejal pidió la intervención de las autoridades para enfrentar las extorsiones que, según denunció, estarían afectando a los habitantes de este sector del municipio.

“Llegaron el viernes en la noche y el sábado el sicario los buscó en cinco oportunidades. Al no encontrarlos, hacia las nueve de la noche disparó tres veces contra la puerta de la vivienda. Gracias a Dios, mis nietos, mi hija y mi yerno no estaban allí. En Mesolandia hay mucha zozobra: están cobrando extorsiones a las casas, tiendas y vendedores informales; prácticamente toda la comunidad está siendo afectada”, explicó.

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Alcaldía convoca consejo de seguridad

Tras conocerse la denuncia, la Alcaldía de Malambo confirmó que este lunes realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y establecer acciones frente a este hecho.

Por su parte, el presidente de Undeco, Orlando Jiménez, reconoció los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales para combatir la extorsión, aunque advirtió que se necesita fortalecer el trabajo para enfrentar este delito.

“Esperamos que las autoridades, con el apoyo del Gobierno Nacional, la Gobernación y las alcaldías del área metropolitana, articulen estrategias que permitan devolverles la tranquilidad a los comerciantes para que puedan continuar ejerciendo su actividad sin temor”, sostuvo Jiménez.