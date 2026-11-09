Damnificados de Piojó completan cuatro años esperando reubicación y seis meses sin subsidio

Cuatro años después del deslizamiento registrado el 5 de noviembre de 2022, que afectó los barrios Camino Grande, Santa Fe y el sector del cementerio en Piojó, Atlántico, las familias damnificadas continúan esperando su reubicación.

Los afectados están a la espera de los resultados de los estudios de viabilidad del lote de 14 hectáreas conocido como Guayabal, donde se proyecta la construcción de viviendas para 249 familias que perdieron sus casas durante la emergencia. Estos estudios fueron ordenados por el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.

Seis meses sin recibir el subsidio de arriendo

A la incertidumbre por el proyecto habitacional se suma el retraso en el pago de los auxilios de arrendamiento. Margarita Saltarín, líder de los damnificados, denunció que completan seis meses sin recibir este apoyo económico, situación que ha generado dificultades para las familias que dependen de ese dinero para pagar sus viviendas.

“Hay personas que pasan trabajo porque donde están viviendo les están exigiendo el arriendo. Las familias dependemos de ese subsidio, nos tienen atrasados con los pagos y ya hay familias que no aguantan un día más”, manifestó.

La líder hizo un llamado urgente a las autoridades y a los responsables del proceso para que agilicen los desembolsos y brinden respuestas a los afectados.

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Piden respuestas al nuevo Gobierno

Los damnificados también esperan que el nuevo Gobierno concrete un acercamiento con las familias para informarles sobre el estado de los estudios del lote Guayabal, los avances del proyecto de reubicación y las fechas en las que se pondrán al día los pagos pendientes.

La comunidad insiste en que, después de cuatro años de la emergencia, necesita compromisos concretos y soluciones que les permitan recuperar la estabilidad que perdieron tras el deslizamiento.