Armenia en emergencia por fuertes lluvias, inundaciones, derrumbes y evacuaciones de viviendas

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Armenia

Inundaciones, derrumbes, caída de árboles y evacuaciones preventivas dejan las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad de Armenia.

Durante la noche del viernes 6 de noviembre y la madrugada del sábado 7 de noviembre en la capital del Quindío se registraron fuertes precipitaciones de lluvia que se extendieron no solo en la ciudad sino en varios municipios del departamento del Quindío.

La cantidad de agua que cayó sobre la ciudad provocó la activación de todos los organismos de socorro que comenzaron a recibir reportes de emergencias en diferentes sectores, por deslizamientos de tierra afectando vías y viviendas, inundaciones de calles, avenidas y casas, caída de árboles sobre las vías, y otros reportes.

Ante esta situación se activó el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Armenia, específicamente las Empresas de Servicios Públicos, EPA, Efigas, Alumbrado Público de EDEQ, en acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos y las instituciones de socorro.

El coordinador de la oficina municipal de Gestión de Riesgo de Armenia Javier Vélez entregó el reporte “hemos venido trabajando en todo el proceso de afectación en el municipio de Armenia, producto de las fuertes lluvias de la madrugada, tuvimos algunos procesos de remoción en masa en el barrio Puerto Rico, en la carrera sexta con calle 48, que es el sector del SENA Agropecuario, Gimnasio Contemporáneo, por todo este sector tenemos una inestabilidad, sector del Torres del Río, la vía Calarcá, el barrio Mercedes del Norte, en el sector de las curtiembres La María, Frigocafé, barrio Buenos Aires Alto”

Además, inundaciones importantes igualmente en el sector de la carrera 19, sector de la estación de servicio El Guadual, en el barrio Granada, sobre el sector de la calle 18 con 19, la avenida Centenario en el sector del lavadero Concha.

Perdida de banca avenida centenario

En Carrera 6 Calle 48 Norte (Pérdida de Banca y Familias incomunicadas, Lucero Carvajal Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juan explicó “estos dos días que ha estado lloviendo se registró un derrumbe y siempre hay muchas casas afectadas con eso. Ya llegaron los bomberos ahorita y me comentaron a mí que había que evacuar.

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Para la parte de abajo son 10 familias en total son como 27 personas que quedan incomunicadas. En la parte de acá arriba hay que desalojar hasta la casa de mi tío Jorge que fue que dijeron porque el deslizamiento quedó prácticamente hasta al lado de la casa porque quedó muy parado y en la caseta estamos adecuando para alojar a las personas afectadas por el derrumbe.

Inundaciones por mala disposición de basuras

El coordinador de la Omgerd Javier Vélez indicó además “Tuvimos inundaciones, repito, por colapso del sistema alcantarillado, que aquí hay que resaltar que esos sistemas colapsan desafortunadamente por la basura que arrojamos nosotros a las vías por sacar las basuras en el momento que no está programado el carro recolector, porque estos desechos o estos residuos sólidos son arrastrados por las fuertes lluvias al sistema alcantarillado, simplemente se limpian y el sistema vuelve a su normalidad.

Aquí valga la oportunidad para aprovechar y recomendar nuevamente a la comunidad eh no arrojar basura a la vía y eh igualmente hacer buena disposición de los residuos sólidos y en el horario que está dispuesto. En el barrio La Castellana igualmente tenemos un depósito de material vegetal ahí sobre la vía, que ya está en apoyo con la EPA y su maquinaria amarilla haciendo todos esos procesos de recolección.

Igualmente, de última hora un reporte de afectación al parecer de la sequía que conduce el agua hacia el sector de la PCH El Caimo, que igualmente va a ser visitado por las Empresas Públicas de Armenia.

Reporte de EPA

Durante la madrugada, los equipos operativos de Empresas Públicas de Armenia atendieron reportes de inundaciones y afectaciones en el sistema de alcantarillado en distintos puntos de Armenia. Además, realizaron labores de limpieza de sumideros y visitas de inspección para identificar las causas de las situaciones reportadas.

De igual manera, EPA dispuso de maquinaria amarilla, retroexcavadora y volquetas para apoyar el retiro de material y escombros en sectores como la avenida Centenario, Torres del Río, La Estación y Mercedes del Norte.

Emergencias por lluvias en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Emergencias por lluvias en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

En el barrio Puerto Rico adelantaron una visita técnica y durante la jornada continuarán trabajando en las acciones necesarias para intervenir la red de alcantarillado, procurando mantener la continuidad del servicio.

La Empresa mantiene activos sus equipos operativos y continúa trabajando para atender las emergencias, responder a los reportes de la comunidad y contribuir a la recuperación de los sectores afectados.

Reporte de Edeq

EDEQ informa que el vendaval registrado durante la noche del viernes 6 y la madrugada del sábado 7 de noviembre ocasionó afectaciones en la infraestructura eléctrica de diferentes sectores del Quindío.

En el centro de Armenia, varios circuitos subterráneos resultaron afectados por la inundación de recámaras y el daño de un transformador.

Una vez cesaron las lluvias, personal operativo de EDEQ se desplazó a los puntos identificados con fallas e inició las labores de extracción de agua de las recámaras. Estos trabajos continúan a esta hora y permitirán avanzar con las maniobras de reparación de la infraestructura afectada.

Daño de recámara de energía en el centro de Armenia debido a las lluvias. Foto: Cortesía EDEQ Ampliar Daño de recámara de energía en el centro de Armenia debido a las lluvias. Foto: Cortesía EDEQ Cerrar

Asimismo, han identificado daños puntuales en diferentes zonas del departamento. Las fuertes lluvias y los vientos provocaron la caída de árboles, ramas y otros objetos sobre las redes de energía.

Actualmente, EDEQ mantiene personal técnico desplegado en distintos puntos del departamento, identificando las fallas y adelantando las reparaciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica.

EDEQ recomienda a la comunidad no abrir ni manipular las recámaras de las redes subterráneas, especialmente si están inundadas, de igual forma alejarse de cables caídos, postes o elementos que puedan estar en contacto con las redes de energía.

Todas estas situaciones se pueden reportar en:

Línea 115: desde teléfonos fijos o móviles. 018000 910115: desde cualquier municipio. Chatbot Volty EDEQ: disponible a través de WhatsApp +57 4 5906421