Tunja tendrá ley seca y cierres viales por visita presidencial: conozca las medidas

Tunja

Con motivo de la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Tunja, la Alcaldía expidió el Decreto 0304 del 6 de noviembre de 2026, mediante el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar la seguridad, el orden público y la movilidad durante la jornada presidencial.

El secretario del Interior y Seguridad Territorial, general (r) Óscar Moreno, expresó que las autoridades adelantaron coordinaciones con las diferentes instituciones y bajo los lineamientos de Casa Militar de la Presidencia para garantizar el desarrollo del evento.

“Ya el fin de semana estuvimos haciendo las coordinaciones pertinentes con toda la institucionalidad, bajo el direccionamiento que tiene Casa Militar-Presidencia, para que todo el evento sea exitoso y cumpla con todas las medidas que se exigen”, señaló el funcionario.

Estas son las restricciones para este lunes

De acuerdo con el decreto, las medidas regirán el 9 de noviembre, entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en las áreas circundantes al Cantón Militar Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, el Viaducto Nepomuceno Niño, la Glorieta Paseo del Gobernador, la Avenida Olímpica, la Glorieta Norte, la Avenida Oriental y el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio.

Entre las principales restricciones están:

Prohibición del transporte de parrillero en motocicleta.

Prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Restricción del transporte de personas en platones, carrocerías o en la parte exterior de los vehículos.

Prohibición del uso de drones en todo el municipio, conforme a la normativa aeronáutica.

Restricciones al transporte y disposición de escombros, residuos peligrosos, cilindros de gas y líquidos inflamables.

Prohibición de estacionar vehículos en vías aledañas a las instalaciones oficiales, unidades policiales y militares y el Centro de Convenciones.

Suspensión de obras civiles en los sectores cercanos al Cantón Militar y al Centro de Convenciones.

Frente a estas disposiciones, el general Moreno indicó que el decreto busca brindar herramientas a la Policía Metropolitana y a las instituciones encargadas de la seguridad.

“En eso está el cierre de vías, la ley seca en los sectores donde se va a realizar el evento, y también las medidas de prevención en caso de alguna eventualidad, como declarar la alerta amarilla en el sector salud”, explicó.

Recomiendan a los ciudadanos programar sus desplazamientos

El funcionario también advirtió que la movilización de las caravanas presidenciales y de las diferentes delegaciones podría generar algunas afectaciones temporales en la movilidad de la capital boyacense.

“Sabemos que va a causar algunos traumatismos, pero tratamos de que sean los menores posibles en la ciudad. En el traslado de las caravanas y de las diferentes comisiones puede haber algunas demoras, pero serán muy cortas”, manifestó Moreno.

La Alcaldía de Tunja, la Policía Metropolitana y los organismos de socorro estarán coordinando las acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones. El incumplimiento de las medidas dará lugar a las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Decreto 0304, el cual establece restricciones temporales para este lunes 9 de noviembre de 2026. Ampliar Decreto 0304, el cual establece restricciones temporales para este lunes 9 de noviembre de 2026. Cerrar