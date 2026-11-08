En Chiquinquirá desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas y capturan a ocho personas

El grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Crack’, operaba en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca / Foto: Policía Nacional.

Chiquinquirá

Un golpe al tráfico local de estupefacientes se registró en Chiquinquirá, Boyacá, donde la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló el grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Crack’, mediante siete diligencias de registro y allanamiento que dejaron ocho personas capturadas por orden judicial.

Según las investigaciones, la organización presuntamente era liderada por una mujer conocida con los alias de ‘La Mona’ o ‘Dorys’, quien habría coordinado la distribución y comercialización de drogas en diferentes sectores del municipio, especialmente en la plaza de mercado, el terminal de transporte y entornos deportivos.

Las autoridades indicaron que los integrantes utilizaban modalidades de venta a domicilio y contraentrega para distribuir las sustancias ilícitas.

Durante los operativos fueron incautados elementos para la dosificación y comercialización de estupefacientes, dinero en efectivo, papeletas de bazuco y una motocicleta.

Los ocho capturados, identificados con los alias de ‘La Flaca’, ‘Acosta’, ‘Rolo’, ‘Kevin’, ‘Ronald’, ‘Shueck’, ‘Yesid’ y ‘Rosita’ o ‘Rosalba’, quedaron vinculados al proceso judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía destacó que este resultado busca afectar las redes de distribución de drogas en Chiquinquirá e invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad relacionada con este delito a través de la línea de emergencia 123.