Seguridad e inversión, prioridades que San Luis de Gaceno llevará al presidente De la Espriella

San Luis de Gaceno

La visita que realizará este lunes 9 de noviembre el presidente Abelardo de la Espriella al departamento de Boyacá genera expectativas entre los mandatarios locales. Así lo manifestó el alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, quien espera que este encuentro permita acercar al Gobierno Nacional a las necesidades de los territorios.

El mandatario destacó la importancia de fortalecer la comunicación entre la Nación y los municipios, así como avanzar en la descentralización y en una gestión más directa ante los ministerios.

“Albergamos una expectativa muy amplia frente a este nuevo gobierno. Tenemos la convicción y la esperanza de que las cosas se mejoren, que haya una relación mucho más directa con los entes territoriales, que se afiance esa descentralización del Estado”, expresó Garzón Chitiva.

Según aseguró el alcalde, durante la agenda presidencial están previstos dos espacios principales: un Consejo de Seguridad para abordar las situaciones que afectan al departamento y el encuentro denominado El milagro de las regiones, orientado a escuchar a los alcaldes y conocer las necesidades de los municipios.

Una base militar para reforzar la seguridad

Uno de los planteamientos que llevará el alcalde de San Luis de Gaceno al presidente tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad, debido a la ubicación estratégica del municipio y su cercanía con Casanare, Meta y Cundinamarca.

Garzón Chitiva advirtió sobre los antecedentes de esta zona como corredor de grupos ilegales y señaló la importancia de prevenir posibles amenazas ante las recientes situaciones registradas en Casanare.

“Quiero plantearle al señor presidente una base militar en ese sector, constante y permanente, con el ánimo de evitar y reforzar el tema de seguridad”, indicó el mandatario.

El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, otra solicitud

En materia de inversión, el alcalde también buscará el respaldo del Gobierno Nacional para sacar adelante el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de San Luis de Gaceno, iniciativa que actualmente se encuentra en su tercera fase ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El proyecto, según afirmó, ya cuenta con recursos de cofinanciación por parte del municipio y está a la espera del aval técnico y de los recursos correspondientes del Gobierno Nacional.

“Voy a solicitar al señor presidente la aprobación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de San Luis de Gaceno. Es un proyecto que está en tercera fase en el Ministerio de Vivienda y que el municipio cuenta con recursos de cofinanciación”, señaló.

La expectativa del mandatario es que la visita presidencial se traduzca en compromisos concretos para fortalecer la seguridad y avanzar en obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de los habitantes de San Luis de Gaceno.