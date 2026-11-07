Ejército confirma tres muertos y ocho heridos de gravedad por ataque en Santa Rosa, sur de Bolívar

Uniformados del Ejército de Colombia fueron víctimas de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos, en el Cantón Militar de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De manera inmediata, tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho.

Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, informó el Ejercito tres personas fueron asesinadas, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales del municipio de Santa Rosa del Sur.

En el momento se vive en la población un intenso movimiento de tropas, y se coordina el traslado de heridos con mayores afectaciones hacia clínicas y hospitales de Bucaramanga y Barrancabermeja.

Esta incursión, se habría presentado como consecuencia de una captura registrada en la zona, de vocación altamente minera.