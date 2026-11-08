Sandra Forero cuestiona a Claudia López por sus críticas a Petro: “Hace poco se fotografiaba con él”

Sandra Forero le respondió a Claudia López por respaldar las críticas de la periodista María Jimena Duzán a Gustavo Petro. La congresista le recordó que el pasado 10 de septiembre se tomaron fotografías con el expresidente, pese a que la periodista ya había publicado señalamientos sobre sus presuntos problemas de adicción.

“Claudia, pero si el 10 de septiembre de este mismo año usted estaba tomándose fotos con él”, escribió Forero en su cuenta de X. También señaló que López continuó apoyando políticamente a Petro después de que Duzán hiciera públicas sus denuncias.

La respuesta se produjo luego de que López publicara el mensaje “Suscribo cada palabra”, en referencia a una frase de Duzán en la que cuestiona el legado del expresidente y sostiene que terminará siendo recordado por haber sido dominado por el chantaje y haber decepcionado a quienes creyeron en él.

La conversación comenzó cuando Duzán publicó una columna de opinión llamada “Se los dije”. En ella retomó una investigación que había divulgado el 5 de noviembre de 2023, cuando cuestionó las ausencias del entonces presidente en actos oficiales y planteó que podrían estar relacionadas con un supuesto problema de adicción, según testimonios de fuentes cercanas a su entorno.