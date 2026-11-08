1.450 presos murieron bajo custodia del INPEC y los suicidios siguen en aumento

Los suicidios no paran de crecer año por año. En 2022 estaban en 12 y van en 20 en 2026, siendo la cifra más alta del periodo, y todavía quedan dos meses para finalizar el año.

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Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.

Razones de las muertes

Según indican las cifras del INPEC, 1.237 internos murieron por causas naturales. Los restantes fueron suicidios, ataques con arma cortopunzante, incineración, intoxicación, objetos contundentes, armas de fuego y accidentes.

Muertes bajo custodia del INPEC por tipo, 2022-2026

Tipo de muerte 2022 2023 2024 2025 2026* Total Natural 229 247 295 257 209 1.237 Suicidio 12 13 17 18 20 80 Incineración 54 1 0 1 1 57 Arma cortopunzante 10 10 5 5 8 38 Intoxicación 3 4 5 0 1 13 Objeto contundente 0 4 1 5 2 12 Accidente 5 1 0 3 1 10 Arma de fuego 0 0 3 0 0 3 Total 313 280 326 289 242 1.450

Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.

54 de las 57 muertes por incineración se dieron el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, según el registro del INPEC.

El INPEC señala que la clasificación de las causas de muerte es suya, aunque la autoridad encargada de determinarlas es el Instituto Nacional de Medicina Legal. De las muertes por enfermedad, la entidad aclara que no se establece el número relacionado con falta de atención médica, ya que la salud de los privados de la libertad está a cargo de la USPEC y de sus operadores.

No hay sanciones

En el caso de muertes en las que funcionarios del INPEC habrían tenido responsabilidad o no habrían prestado ayuda, la entidad registra nueve procesos disciplinarios en indagación previa y ninguna investigación disciplinaria abierta contra funcionarios. Desde septiembre 9 de 2023, fecha en la cual inició la nueva administración del Instituto, no hay registro de sanciones por esos hechos.

Cárceles con más de tres veces su capacidad

Al 22 de octubre de 2026 había 100.917 personas privadas de la libertad, de las cuales el 17,3 % estaban sindicadas. El hacinamiento nacional subió de 20,1 % en 2022 a 28,1 % en 2025, y en 2026 bajó a 23,3 %.

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Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.

Las cárceles con más hacinamiento

Cárcel Cupos Presos Hacinamiento La Paz, Itagüí (Antioquia) 365 1.362 273 % Riohacha (La Guajira) 100 361 261 % Caucasia (Antioquia) 63 172 173 % EPMSC Valledupar (Cesar) 256 628 145 % Andes (Antioquia) 168 387 130 % Santa Bárbara (Antioquia) 50 110 120 % Sonsón (Antioquia) 75 161 115 % Riosucio (Caldas) 54 113 109 % Bello (Antioquia) 1.778 3.710 109 %

Fuente: INPEC, SISIPEC WEB, corte al 21 de octubre de 2026. En total, 27 cárceles superan el 50 % de hacinamiento.

Además, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía hay 17.866 detenidos para 9.784 cupos, según muestran las cifras que la Policía Nacional entregó al INPEC.

Un guardián por cada 11 presos

El INPEC informa de 14.281 integrantes del cuerpo de custodia en servicio activo, de 15.148 cargos de planta: la proporción es de un guardián por cada 11,23 personas privadas de la libertad. Entre 2022 y 2026 se habilitaron 2.456 cupos nuevos en cinco cárceles, y hay otros 9.193 en construcción o ampliación.

Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.