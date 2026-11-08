1.450 presos murieron bajo custodia del INPEC y los suicidios siguen en aumento
De 2022 a octubre de 2026, 1.450 personas privadas de la libertad fallecieron en las cárceles del INPEC, así lo informó la entidad en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.
Los suicidios no paran de crecer año por año. En 2022 estaban en 12 y van en 20 en 2026, siendo la cifra más alta del periodo, y todavía quedan dos meses para finalizar el año.
Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.
Razones de las muertes
Según indican las cifras del INPEC, 1.237 internos murieron por causas naturales. Los restantes fueron suicidios, ataques con arma cortopunzante, incineración, intoxicación, objetos contundentes, armas de fuego y accidentes.
Muertes bajo custodia del INPEC por tipo, 2022-2026
|Tipo de muerte
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026*
|Total
|Natural
|229
|247
|295
|257
|209
|1.237
|Suicidio
|12
|13
|17
|18
|20
|80
|Incineración
|54
|1
|0
|1
|1
|57
|Arma cortopunzante
|10
|10
|5
|5
|8
|38
|Intoxicación
|3
|4
|5
|0
|1
|13
|Objeto contundente
|0
|4
|1
|5
|2
|12
|Accidente
|5
|1
|0
|3
|1
|10
|Arma de fuego
|0
|0
|3
|0
|0
|3
|Total
|313
|280
|326
|289
|242
|1.450
Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.
54 de las 57 muertes por incineración se dieron el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, según el registro del INPEC.
El INPEC señala que la clasificación de las causas de muerte es suya, aunque la autoridad encargada de determinarlas es el Instituto Nacional de Medicina Legal. De las muertes por enfermedad, la entidad aclara que no se establece el número relacionado con falta de atención médica, ya que la salud de los privados de la libertad está a cargo de la USPEC y de sus operadores.
No hay sanciones
En el caso de muertes en las que funcionarios del INPEC habrían tenido responsabilidad o no habrían prestado ayuda, la entidad registra nueve procesos disciplinarios en indagación previa y ninguna investigación disciplinaria abierta contra funcionarios. Desde septiembre 9 de 2023, fecha en la cual inició la nueva administración del Instituto, no hay registro de sanciones por esos hechos.
Cárceles con más de tres veces su capacidad
Al 22 de octubre de 2026 había 100.917 personas privadas de la libertad, de las cuales el 17,3 % estaban sindicadas. El hacinamiento nacional subió de 20,1 % en 2022 a 28,1 % en 2025, y en 2026 bajó a 23,3 %.
Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.
Las cárceles con más hacinamiento
|Cárcel
|Cupos
|Presos
|Hacinamiento
|La Paz, Itagüí (Antioquia)
|365
|1.362
|273 %
|Riohacha (La Guajira)
|100
|361
|261 %
|Caucasia (Antioquia)
|63
|172
|173 %
|EPMSC Valledupar (Cesar)
|256
|628
|145 %
|Andes (Antioquia)
|168
|387
|130 %
|Santa Bárbara (Antioquia)
|50
|110
|120 %
|Sonsón (Antioquia)
|75
|161
|115 %
|Riosucio (Caldas)
|54
|113
|109 %
|Bello (Antioquia)
|1.778
|3.710
|109 %
Fuente: INPEC, SISIPEC WEB, corte al 21 de octubre de 2026. En total, 27 cárceles superan el 50 % de hacinamiento.
Además, en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía hay 17.866 detenidos para 9.784 cupos, según muestran las cifras que la Policía Nacional entregó al INPEC.
Un guardián por cada 11 presos
El INPEC informa de 14.281 integrantes del cuerpo de custodia en servicio activo, de 15.148 cargos de planta: la proporción es de un guardián por cada 11,23 personas privadas de la libertad. Entre 2022 y 2026 se habilitaron 2.456 cupos nuevos en cinco cárceles, y hay otros 9.193 en construcción o ampliación.
Fuente: INPEC, respuesta al derecho de petición (GESDOC 2026EE0271637, octubre de 2026) y anexos. Datos de SISIPEC WEB. *2026: hasta octubre.