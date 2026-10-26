Accidente de bus de la agrupación de Kbeto Zuleta deja dos músicos muertos y cerca de 20 heridos
El corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana fallecieron en el siniestro ocurrido cerca de Bosconia, Cesar. El cantante vallenato y otros integrantes de su agrupación resultaron heridos.
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes dejó dos músicos muertos y cerca de 20 personas heridas, integrantes de la agrupación del cantante vallenato Kbeto Zuleta. El siniestro se registró en inmediaciones de Bosconia, Cesar, cuando el equipo regresaba a Valledupar después de una presentación en Sincelejo, Sucre.
Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, confirmó el fallecimiento del corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes viajaban junto con los demás integrantes del conjunto.
De acuerdo con los primeros reportes, el bus en el que se movilizaban se salió de la vía y cayó desde un puente sobre el río Ariguaní, en el corredor que comunica a Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar.
El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que el accidente dejó aproximadamente 20 heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales del municipio.
Por su parte, Kbeto Zuleta y los demás integrantes de la agrupación resultaron heridos y reciben atención médica en centros de salud de Bosconia.
Las circunstancias que provocaron el siniestro son materia de verificación por parte de las autoridades.