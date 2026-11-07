Urgencias de Medellín están al 160% de sobreocupación: hay alerta por la temporada navideña

Medellín

A pocas semanas de comenzar la temporada navideña, las autoridades de salud encendieron las alertas por la sobreocupación de los servicios de urgencias, que durante octubre alcanzaron un promedio del 160 % en Medellín.

El panorama genera especial preocupación ante la llegada de una época en la que aumenta el riesgo de emergencias por manipulación de pólvora, quemaduras durante la preparación de alimentos y lesiones derivadas de riñas relacionadas con el consumo de alcohol.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, explicó que la alta demanda de pacientes ha superado la capacidad instalada de las instituciones médicas.

“Durante todo el mes de octubre la ocupación de los servicios de urgencias estuvo en promedio en 160 %, es decir, muy por encima de su capacidad instalada, incluyendo unidades de quemados también”, advirtió la funcionaria.

Alerta hospitalaria

Según las cifras entregadas por la Secretaría de Salud, 82 ciudadanos resultaron heridos durante el periodo de vigilancia intensificada comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

De ese total, cerca del 33 % requirió atención intrahospitalaria debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los casos más delicados se reportaron amputaciones de dedos, daños permanentes en la audición por afectaciones del tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación prolongados y dolorosos.

La Secretaría de Salud también llamó la atención sobre los accidentes domésticos que suelen presentarse durante las celebraciones de fin de año, particularmente por la manipulación de aceites, agua hirviendo y preparaciones tradicionales como la natilla y los buñuelos.

Ante la ocupación del 160 % en los servicios de urgencias, la Secretaría de Salud reiteró la importancia de prevenir situaciones que puedan derivar en emergencias médicas durante las festividades.

El llamado de las autoridades es a celebrar la Navidad y el Año Nuevo sin pólvora y con responsabilidad, en medio de un panorama de alta ocupación hospitalaria que mantiene en alerta a la red de salud de Medellín.