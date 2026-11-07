Ejército destruyó mina antipersonal en San Rafael, Antioquia

San Rafael, Antioquia

Una mina antipersonal que representaba un riesgo para la vida de los habitantes de la vereda La Mesa, en el municipio de San Rafael, en el Oriente antioqueño, fue localizada y destruida de manera controlada por soldados del Batallón de Desminado Humanitario N.º 7 del Ejército Nacional.

La intervención permitió reducir el riesgo al que estaban expuestas cerca de 100 personas que habitan en esta zona rural de Antioquia, donde la presencia de artefactos explosivos constituye una amenaza para la seguridad y la movilidad de las comunidades campesinas.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, los uniformados adelantaron las labores necesarias para neutralizar el explosivo de forma controlada, evitando que pudiera ocasionar afectaciones a quienes transitan por este territorio.

Desminado humanitario

Con la destrucción de esta mina antipersonal, el Ejército Nacional completó 26 artefactos explosivos neutralizados en el municipio de San Rafael, como parte de las labores de desminado humanitario que buscan garantizar condiciones de seguridad para la población civil.

Estas intervenciones permiten disminuir los riesgos de accidentes asociados con minas antipersonal y otros elementos explosivos, especialmente en sectores rurales donde las comunidades desarrollan actividades agrícolas y deben desplazarse por caminos y terrenos que podrían estar contaminados.