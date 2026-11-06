Ferrocarril de Antioquia recibe luz verde para la capitalización estructural del Tren Multipropósito

Medellín

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó por unanimidad, con 23 votos a favor y ninguno en contra, el Proyecto de Ordenanza No. 40. La medida autoriza la capitalización de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., garantizando los recursos necesarios para financiar las etapas de estructuración técnica, legal y financiera del Tren Multipropósito.

Esta inyección presupuestal asegurará la preparación del proceso precontractual del corredor férreo Bello–Puerto Berrío. El proyecto busca restablecer la infraestructura ferroviaria estratégica que conecta el centro del país con el río Magdalena, como paso previo a una eventual licitación en los mercados de infraestructura.

Fases de estructuración y modelo de financiación internacional

Los nuevos fondos permitirán desarrollar las fases 3 y 4 del proyecto. La primera incluye la actualización de estudios y diseños, la construcción del modelo financiero y la asignación de riesgos. La segunda contempla la redacción de pliegos y documentos contractuales para una eventual salida al mercado mediante una Asociación Público-Privada (APP).

Este avance le da continuidad a las tareas de 2025, cuando concluyeron las revisiones de factibilidad y la actualización de demanda de carga y pasajeros. Las evaluaciones técnicas priorizaron el tramo Bello–Puerto Berrío sobre las demás alternativas del trazado para concentrar la inversión inicial.

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Alcance logístico nacional y conexión con el mar Caribe

El corredor priorizado comprende una extensión de 182,1 kilómetros y abarca un área de influencia de 12 municipios, beneficiando a cerca de 3,7 millones de habitantes. El proyecto busca dinamizar el transporte intermodal de carga entre el Valle de Aburrá y la arteria fluvial del Magdalena Medio.

A nivel macroeconómico, la reactivación del ferrocarril se proyecta como una arteria logística clave para conectar el centro productivo de Colombia con los puertos del mar Caribe. La autorización aprobada no implica el inicio inmediato de obras civiles, sino la consolidación de los insumos requeridos para atraer inversionistas.