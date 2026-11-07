Nuevo atentado en el peaje de Mondomo, en Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Foto: suministrada.

Un nuevo ataque contra la infraestructura vial se registró en el norte del Cauca. El hecho ocurrió en el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán.

De acuerdo con el Ejército, el ataque habría sido perpetrado mediante el uso de aeronaves no tripuladas tipo dron, acondicionadas con explosivos, que ocasionaron daños materiales en la infraestructura.

La institución confirmó que el tránsito permanece habilitado y que la situación es de normalidad. Tropas de la Brigada 29, a través del Grupo de Caballería Liviana N.° 8, continúan desplegadas en el sector con labores de seguridad y control.

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La concesión Nuevo Cauca confirmó que no hubo personas lesionadas y rechazó este nuevo ataque, al advertir que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de las comunidades aledañas, los trabajadores y los usuarios de la vía. Los daños ocasionados están siendo evaluados por el equipo técnico de la concesión.

A través de un comunicado, la empresa manifestó que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura vial, lo que representa una amenaza para quienes trabajan y transitan por este corredor.

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Además, agradeció al Ejército Nacional por su presencia y acompañamiento en el sector, pero solicitó que la vigilancia militar sea permanente en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta la importancia de la vía Panamericana para la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca.

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