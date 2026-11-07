Barras del Cali y América firmaron acuerdo de paz previo al clásico vallecaucano

Las barras Barón Rojo Sur, del América de Cali, y Frente Radical Verdiblanco, del Deportivo Cali, firmaron un acuerdo de paz con el acompañamiento de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y representantes de la Policía, previo al clásico vallecaucano que se disputará este sábado 7 de noviembre en Cali.

El compromiso hace parte de un proceso de diálogo que busca prevenir nuevos hechos de violencia entre hinchas y fortalecer la convivencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. La iniciativa se desarrolla después de recientes agresiones que han dejado víctimas entre los seguidores de ambos equipos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que el propósito de estos acuerdos es que los aficionados puedan asistir al estadio en compañía de sus familias y disfrutar del encuentro sin enfrentamientos. También destacó la voluntad expresada por los representantes de ambas barras para desarrollar una jornada sin violencia.

Daniel Barreneche, líder de una de las barras, explicó que el trabajo se viene adelantando desde hace dos meses y que uno de los objetivos es evitar ataques contra aficionados que llegan de otros municipios y departamentos para asistir al partido.

También solicitó acompañamiento de las autoridades para los desplazamientos de las caravanas de hinchas cuando América y Deportivo Cali disputen encuentros fuera del Valle del Cauca.

Por su parte, Juan Pablo Cuervo, líder del Frente Radical Verdiblanco, manifestó que la barra se compromete a vivir el clásico en paz y destacó los espacios de diálogo que se han desarrollado con el acompañamiento de la Gobernación y la Policía.

El acuerdo contempla el respeto por la vida y la prevención de agresiones entre las hinchadas.