Clínica Foscal en Santander advierte el cierre de servicios por una deuda de $600 mil millones

Una deuda cercana a los $600.000 millones tiene contra las cuerdas financieramente a la Organización Foscal, que advirtió sobre la posibilidad de cerrar progresivamente algunos de sus servicios si no recibe los recursos que le adeudan las entidades responsables de los pagos.

La alerta fue realizada mediante una comunicación enviada este 6 de noviembre al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a los ministros de Salud y Educación, en la que la institución solicitó la intervención urgente del Gobierno Nacional para evitar que la crisis financiera termine afectando la atención de los pacientes.

Según el documento, aproximadamente el 90% de la cartera pendiente corresponde a obligaciones de Nueva EPS y el Fomag, situación que ha deteriorado el flujo de caja de la institución y pone en riesgo su capacidad para cumplir con compromisos financieros y mantener su operación.

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Las cifras expuestas por Foscal dimensionan el impacto que podría tener una eventual reducción de sus servicios. La organización reportó que anualmente atiende cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios, 21.081 procedimientos quirúrgicos y 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud.

A esto se suman 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

El problema ya está afectando obligaciones esenciales. La institución señala dificultades para garantizar el pago de la nómina de trabajadores y profesionales de la salud, cumplir los compromisos con proveedores de medicamentos e insumos y adquirir los recursos necesarios para mantener la prestación de los servicios.

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Pero la advertencia más delicada está relacionada con la continuidad de la atención médica. En la carta enviada al presidente Abelardo de La Espriella, la Foscal asegura que ha hecho todos los esfuerzos posibles para mantener abiertas sus instalaciones, responder a sus obligaciones laborales y atender a sus proveedores. Sin embargo, advierte que no tiene capacidad financiera para continuar operando indefinidamente bajo las actuales condiciones.

Por esta razón, señala que, de no recibir oportunamente los recursos adeudados, tendrá que considerar el cierre progresivo de servicios.

La organización enfatizó que no pretende suspender la atención ni abandonar a sus pacientes, pero sostuvo que la situación económica ha superado su capacidad de resistencia y que no puede seguir financiando con endeudamiento las obligaciones que corresponden a las entidades responsables de los pagos.

La institución solicitó que su comunicación sea atendida prioritariamente y que se convoque una reunión de alto nivel para encontrar soluciones concretas antes de que las consecuencias sean irreversibles.

Comunicado Clínica Foscal:

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