Santander será sede de la primera Cumbre Nacional de Gestión Social con más de 20 primeras damas. Foto: Asodamas.

Bucaramanga

Santander será escenario de la primera Cumbre Nacional de Gestión Social, un encuentro que reunirá a más de 21 primeras damas de diferentes departamentos de Colombia, con el propósito de intercambiar experiencias y construir una guía que permita dar continuidad a los procesos sociales en los territorios.

La iniciativa, liderada por la primera dama de Santander, Victoria Casallas, contará también con la participación de una representante del Gobierno Nacional y tendrá una agenda académica y turística para dar a conocer las experiencias de gestión social que se desarrollan en las distintas regiones del país.

“Queremos hacer un trabajo académico donde cada una pueda contar las experiencias y el trabajo que han venido realizando en cada uno de los territorios. La idea es que de ese compartir se cree un conocimiento comunitario, un conocimiento colectivo”, explicó Casallas.

Uno de los principales objetivos de la cumbre será construir un documento que reúna las experiencias y aprendizajes de las primeras damas durante sus periodos de gestión. La intención es que este material se convierta en una guía de consulta para quienes asuman estas responsabilidades en futuras administraciones.

La primera dama de Santander señaló que, en muchos casos, los procesos de gestión social no cuentan con documentos que recopilen las acciones desarrolladas, lo que dificulta su continuidad cuando termina cada periodo de gobierno.

“Nosotros desafortunadamente cada cuatro años dejamos esta gestión social, pero no queda un legado, no queda un resumen de lo que se hizo. Creemos que deberíamos tener un empalme para poder dar continuidad o mejorar algunos de los aspectos que se han venido manejando”, manifestó.

El borrador de esta guía será entregado en custodia a Asodamas y continuará en construcción a partir de los aportes y experiencias compartidas durante el encuentro.

Con esta primera cumbre, Santander busca propiciar un espacio de articulación entre las gestoras sociales del país y avanzar en la consolidación de herramientas que permitan preservar los aprendizajes y fortalecer el trabajo social en los departamentos.