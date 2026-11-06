CDMB abrió investigación contra Piedecuestana de Servicios por presunta contaminación del río de Oro

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, abrió una investigación administrativa sancionatoria contra la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos por presuntas irregularidades ambientales relacionadas con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR - El Santuario, ubicada en la vereda Guatiguará, en Piedecuesta.

La decisión se tomó luego de recibir denuncias ciudadanas sobre una posible contaminación del río de Oro por las descargas provenientes de esta planta. En las inspecciones realizadas el 18 y el 25 de septiembre de 2026, los funcionarios de la autoridad ambiental encontraron varias situaciones que generarían preocupación por el estado del tratamiento de las aguas residuales.

Entre los hallazgos se reportaron cambios en las características del agua del río de Oro, aguas abajo del punto de descarga, como coloración grisácea, presencia de espuma superficial, turbidez y olores ofensivos en diferentes tramos del afluente.

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Pero las irregularidades no se limitarían a las condiciones del agua. Durante la revisión de la infraestructura de la PTAR El Santuario, la CDMB encontró que la planta presentaba fallas mecánicas y operativas que podrían afectar la eficiencia del tratamiento.

Uno de los aspectos más relevantes es que, de los seis aireadores instalados en la planta, solamente uno estaba funcionando durante la inspección del 25 de septiembre. Estos equipos cumplen una función fundamental en el tratamiento de las aguas residuales, pues permiten incorporar oxígeno para facilitar los procesos biológicos de degradación de la materia orgánica.

La autoridad ambiental también encontró que uno de los tanques de aireación presentaba sólidos suspendidos flotantes, mientras que uno de los dos decantadores estaba fuera de funcionamiento. Además, en el punto de vertimiento se observaron condiciones de turbidez y espuma, así como olores ofensivos.

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Otro de los hallazgos tiene que ver con el volumen de agua que estaría recibiendo la planta frente al que efectivamente estaría tratando.

Según los antecedentes técnicos citados por la CDMB, anteriormente ingresaban cerca de 400 litros de agua residual por segundo, mientras que en una visita del 22 de mayo de 2026 se reportó una operación con aproximadamente 150 litros por segundo. La diferencia, de acuerdo con el informe, podría estar siendo conducida mediante un sistema de bypass directamente hacia el río de Oro, sin recibir el tratamiento correspondiente.

¿Qué sigue en la investigación?

Con estos hallazgos, la CDMB expidió el Auto 1146 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual ordenó abrir formalmente una investigación administrativa sancionatoria contra la Piedecuestana de Servicios Públicos, empresa representada legalmente por Fredy Johany Zambrano.

El propósito es establecer si las situaciones identificadas constituyen infracciones a las normas ambientales y determinar las responsabilidades.

Es importante precisar que la apertura de esta investigación no significa que la empresa ya haya sido declarada responsable. La Piedecuestana tendrá la oportunidad de ejercer su defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere pertinentes durante el proceso.