Condenan a 26 años de cárcel a hombre que envenenó a su expareja durante un desayuno en Bucaramanga

Un hombre identificado como José Luis Ortiz Santos fue condenado a 26 años y 15 días de prisión por el feminicidio de su expareja sentimental, una mujer de 33 años asesinada en Bucaramanga. La decisión fue tomada por un juez de conocimiento, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraron su responsabilidad en el crimen.

De acuerdo con la investigación, la relación sentimental comenzó en marzo de 2019. Sin embargo, durante los primeros seis meses, la mujer fue víctima de diferentes formas de violencia, entre ellas agresiones verbales, sexuales, psicológicas y patrimoniales.

Posteriormente, la pareja se trasladó a vivir a Santa Marta, donde la víctima habría permanecido privada de su libertad. Según las labores de policía judicial, el hombre limitó sus desplazamientos, le impidió acceder a dinero y comunicarse con sus familiares, además de obligarla a mantener relaciones sexuales.

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Ante esta situación, la mujer buscó ayuda de su familia y logró regresar a Bucaramanga. Después de su retorno, continuó siendo acosada por su expareja, quien la buscaba tanto en su vivienda como en su lugar de trabajo, situación que también terminó afectando su empleo.

El crimen ocurrió durante una invitación a desayunar. Según estableció la Fiscalía, el 10 de enero de 2020 Ortiz Santos se acercó a la mujer y la convenció de ir a su casa a desayunar. Una vez allí, impregnó los alimentos con sustancias químicas que terminaron causándole la muerte.

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Con las pruebas presentadas durante el proceso, el hombre fue declarado responsable del delito de feminicidio y recibió una condena de 26 años y 15 días de prisión.

La sentencia también ordenó sustituir la medida de aseguramiento domiciliaria que tenía el procesado por su reclusión en un centro carcelario, donde deberá cumplir la pena impuesta.