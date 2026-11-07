Hasta el 8 de noviembre se vivirá Expovive Caracol Radio en el Portal del Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Fin de semana de ExpoVive Caracol Radio y el centro comercial Portal del Quindío, desde hoy viernes 6 de noviembre hasta el domingo 8 de noviembre se lleva a cabo la feria de vivienda e inmobiliaria más importante de la región.

Se trata de 10 constructoras y más de 15 proyectos de viviendas y apartamentos que se darán a conocer en ExpoVive. Una oportunidad para conocer los proyectos, recibir asesoría y descubrir los beneficios especiales.

Estamos hablando de la Constructora Buendía y López, Macadamia Campestre, Constructora Poporo, Tres nevados, Promotora Río Espejo, Constructora Camu, NF Construarte, Constructora e inversiones Ramírez Noreña, Constructora Centenario y URAKI Constructora.

Juanita Jaramillo quien es la directora de mercadeo del centro comercial Portal del Quindío exaltó este tipo de iniciativas que permiten a los visitantes lograr obtener una oportunidad para adquirir vivienda propia.

“Tiene muy buen tráfico, un tráfico orgánico, además de las personas que saben que también quieren pues eh venir a comprar sus viviendas. Qué rico que encontramos el espacio para poderlos recibir y vemos que hay muchísimas constructoras este fin de semana. Esperamos muy buen tráfico. Los invitamos a todos. El Centro Comercial está funcionando normalmente”, mencionó.

Agregó: “Además que es una posibilidad en un momento tan coyuntural que tiene la región de poder hacerse a una vivienda nueva y el de reactivar todo este comercio, todas las áreas, todos los segmentos, todo. Vamos a comprar, vamos a apoyar nuestro Quindío, vamos a salir adelante entre todos. Qué rico apoyarnos de verdad”.

El horario de Expovive en el segundo nivel del centro comercial Portal del Quindío, será de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. de hasta el día domingo, la oportunidad para cumplir el sueño de tener la casa de sus sueños.