Mario Alberto Yepes y el partido Levantamos a Colombia 2.0 en Armenia por la reconstrucción

Armenia

Hoy es el partido de las glorias de las selecciones de Colombia y Ecuador en el estadio centenario de Armenia, la recaudación de boletería será destinada para ayudar en la reconstrucción del Quindío afectado por el terremoto.

El excapitán de la Selección Colombia y exfutbolista de Deportivo Cali, River Plate y otros clubes a nivel internacional, Mario Alberto Yepes y la invitación para el partido Levantamos a Colombia 2.0, una iniciativa deportiva y solidaria que reunirá a grandes leyendas del fútbol colombiano y ecuatoriano.

Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección Colombia

Muy contento de estar de nuevo en el departamento del Quindío, muy contento de estar de nuevo en Armenia y de nuevo tener la oportunidad de jugar en un estadio que no juego hace 25 años y pues que la última vez representó ganar un título, que es el digamos el único título que tiene Colombia a nivel internacional el único título que tiene una selección.

Entonces va a ser muy lindo volver a pisar el Estadio Centenario, ojalá que la gente aproveche y lleve los niños les cuenten quién era cada jugador, porque van a haber muchos jugadores de esa Copa América del 2001.

Vanessa Porras

Ojalá podamos pasar un lindo momento y que realmente no solo la gente del Quindío, la gente del Valle del Cauca, la gente de Caldas, de Risaralda, sino de todo Colombia, y otros países sienta que es seguro estar acá, que se puede volver, que se puede reactivar una economía a través del turismo.

Por eso estamos acá para que la gente se dé cuenta de que es que es muy lindo estar acá y que no solamente hoy, sino en muchas ocasiones vamos a seguir estando acá.

Iván Hurtado, exfutbolista de la Selección Ecuador

Los esperamos en el Estadio Centenario del Quindío para que vean el partido de leyendas de Colombia con leyendas de Ecuador, pero para poder ingresar tienen que comprar su boleta en el Centro Comercial Portal del Quindío, ahí van a estar las localidades para que ustedes puedan llegar, comprar y puedan asistir al estadio y que pasemos una tarde en familia, y ver sus ídolos de cerca para que puedan vivir una experiencia muy bonita.

¿Qué significa volver a Colombia y jugar un partido como este?

Colombia siempre ha sido un país para nosotros, muy referencial, amigos, somos países vecinos, tenemos costumbres similares, y con más alegría por el momento al cual vinimos ahora, para ayudar a los hermanos colombianos, por todo lo que vivieron en el mes de agosto, no solo Quindío, Pereira, Manizales.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:07 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Nuestro pedido para estar acá es que realmente el dinero que se recaude sea directamente para los damnificados, del cual vamos a estar vigilantes. Hay una fundación muy muy seria que ha venido trabajando con este tipo de obra social, de ayudar a los más necesitados y estoy seguro que ahora no va a ser la excepción, puntualizó el exfutbolista.

El partido será hoy sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia y enfrentará a los futbolistas que marcaron la historia de las selecciones Colombia y Ecuador por una buena causa, el dinero producto de boletería y patrocinio será para aportar a la reconstrucción del Quindío afectado por el terremoto del 10 de agosto.

La boletería la pueden adquirir en tuboleta.com o en el segundo piso del centro comercial Portal del Quindío, los precios oscilan entre 30.000 y 60.000 pesos.