Fuerte reclamo del alcalde de Calarcá, Quindío contra empresa Copetran por contaminación de ríos

Armenia

El alcalde de Calarcá, Quindío, Sebastián Ramos responsabilizó a la empresa Copetran por no tener plan de contingencia para atender el derrame de ACPM en la línea que contaminó los ríos de ese municipio que hoy tienen en jaque la prestación del servicio de agua.

Cabe recordar que ya son siete días de la emergencia por el volcamiento de un camión cisterna que transportaba 10.000 galones de ACPM que se derramaron y cayeron a los ríos San Rafael y la quebrada El Salado que luego llegaron al río Santo domingo que es la principal fuente abastecedora de agua del municipio de Calarcá.

Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá a través de un video en redes sociales se mostró indignado y molestó con la falta de respuesta efectiva y plan de contingencia de la empresa responsable y señaló “Con rabia y tristeza, hoy tengo que denunciar la irresponsabilidad de la empresa Copetran, que hoy nos tiene afectados nuestro acueducto de Calarcá, que no tiene hoy un plan de contingencia serio”

Y agregó “pedimos a la CRQ toda la rigurosidad y fuerza ante la irresponsabilidad de esta empresa, pero también la tristeza de saber que hoy todo este afluente hídrico, que es el segundo más importante de nuestro municipio, esté afectando la prestación del servicio de acueducto a todos los calarqueños, pero también hasta Cartago, que hoy se ve afectado por toda esta contaminación que se generó por el derrame de este vehículo en días anteriores”

Cortesía alcaldía de Calarcá

El mandatario del segundo municipio más importante del Quindío señaló con vehemencia “Le pedimos al Ministerio de Ambiente que también intervenga, al Ministerio de Minas, porque estas empresas no pueden seguir con la irresponsabilidad de transitar sobre estas vías sin los permisos necesarios. También le pedimos a la Policía de Carreteras hacer la verificación, porque miren lo que hoy ocurrió, no había un plan de contingencia. Y hoy se están viendo afectados más de 80,000 calarqueños, pero también como les decía, hasta Cartago.

Y no es solamente eso, eso es lo de menos. Es la afectación ambiental sobre todo este cauce. Aquí había pescaditos, ya no los hay. Necesitamos contundencia por parte de la autoridad ambiental, pero también de que esta empresa le responda rápido y pronto a los calarqueños y quindianos, reclamó el alcalde de Calarcá.