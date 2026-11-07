Presidente De la Espriella anunció medidas de seguridad para Carlos Ríos tras sus denuncias

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este sábado sobre las denuncias del ingreso de tres sujetos desconocidos a la casa de Carlos Ríos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De acuerdo con esa entidad, las tres personas tendrían antecedentes judiciales.

Tras conocerse estos hechos, De la Espriella escribió en sus redes que “ningún miembro de nuestra manada estará solo ni desprotegido”. Y agregó que “Carlos Ríos cuenta con toda mi solidaridad, mi respaldo y mi compromiso de garantizar su protección y la de toda su familia”.

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A renglón seguido, el mandatario relacionó estos hechos con las denuncias de Ríos en torno a una supuesta red de instrumentalización de 48 mujeres en la Casa de Nariño, esto durante la administración de Gustavo Petro.

“El régimen que derrotamos tiene mucho que explicar ante los colombianos. Las denuncias que Carlos Ríos está haciendo sobre corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, explicó De la Espriella.

Finalmente, el mandatario reiteró que no permitirán las amenazas, las intimidaciones ni que se silencien las denuncias de corrupción.