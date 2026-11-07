¿Qué necesita Buenaventura para aprovechar su potencial? Esto concluyeron expertos

Esta conversación del Festival Valle Inspira, puso a Buenaventura como protagonista para conocer como se puede posicionar como un referente de ciudad portuaria. | Foto: Caracol Radio

La conversación partió de una pregunta central: ¿qué hace falta a Buenaventura para desarrollarse como una ciudad puerto? Para responder esto, Luis Augusto Quiñonez, rector de la Universidad del Valle sede Pacifico, partió manifestando que “El estado no debe esperar condiciones para desarrollar Buenaventura. En cambio, tiene que contribuir a crearlas”. Con esto explicó que si no se ejecuta un plan ahora, sólo se seguirá postergando la inversión en el territorio.

“Debemos mermarle al estigma y establecer una verdadera voluntad de aprovechar el potencial del territorio”, afirmó. Seguidamente, resaltó la necesidad de establecer una institucionalidad clara para estos procesos y fortalecer la ética en los liderazgos sociales que allí se gestan.

La oportunidad de una población valiosa

A su turno, Óscar Isaza, empresario y presidente de la Regasificadora del Pacífico, destacó el valor del talento humano que yace en Buenaventura, y la gran oportunidad que se puede aprovechar potenciando ese factor de desarrollo que posee. Incluso, agregó que la forma de ejecutar esos cambios en la ciudad inicia en espacios decisivos de discusión como el Festival Valle Inspira. “Este es el escenario para pensar en lo que le hace falta a Buenaventura.”, concluyó.

El docente profundizó en los sectores que pueden aportar valor y dinamizar la economía bonaverense, tales como la producción agrícola de mercancías como el coco, cuyo mercado, explicó, cuenta con un gran potencial. Del mismo modo, describió al turismo, los negocios y la industria como sectores que pueden crecer bajo ciertas condiciones: “Autoridad y seguridad es lo primero que necesitamos en el Pacífico. Eso permite que exista la inversión y la creación de empresas”.

Juan Manuel Sanclemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca, propuso un plan de diversificación económica para Buenaventura. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Manuel Sanclemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca, propuso un plan de diversificación económica para Buenaventura. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca, hizo un balance de las necesidades de la ciudad portuaria frente a las dificultades que están frenando su desarrollo en la actualidad. “Queremos un puerto, pero también una ciudad con miles de oportunidades, lo cual es difícil con tantas desigualdades sociales”. Si bien el crecimiento portuario de Buenaventura superó el 20 %, según el presidente gremial, también se está lidiando con una tasa de desempleo de 27 %, altas tasas de homicidios, y un bajo acceso a servicios por parte de la población, lo que representa grandes obstáculos hacia el desarrollo.

Entonces, Sanclemente propuso alternativas: “Hay que hacer un esfuerzo en la construcción de un plan económico serio para la diversificación económica de Buenaventura. Debe contemplar turismo, fortalecimiento de los servicios públicos y el talento humano”.

Confianza y acción real

Como mensaje final, expresó: “Tenemos que ponernos de acuerdo no solo en hacer diagnósticos sino en proyectar resultados en inversión y diversificación de la economía bonaverense”.

Víctor Julio González, líder empresarial de Buenaventura, insistió en la importancia de la confianza como habilitadora de desarrollo territorial. | Foto: Caracol Radio Ampliar Víctor Julio González, líder empresarial de Buenaventura, insistió en la importancia de la confianza como habilitadora de desarrollo territorial. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En complemento, Víctor Julio González, líder empresarial de Buenaventura, señaló las dinámicas en la economía del territorio que entorpecen los procesos de avance que buscan crecer a toda costa, así como en los proyectos de desarrollo de las comunidades.

“No nos tenemos confianza entre los diferentes actores. Si empezamos a generar confianza, articulamos a todos, yo creo que podemos mejorar, agregar infraestructura en servicios, estabilidad jurídica, jóvenes a la altura de las exigencias de la economía portuaria y turística”, afirmó.

Unir esfuerzos para avanzar

Las conclusiones de los expertos coincidieron en que Buenaventura necesita más que crecimiento portuario para consolidarse como una ciudad de oportunidades. La articulación entre el Estado, el sector empresarial y las comunidades, junto con la inversión en seguridad, infraestructura, educación y diversificación económica, será fundamental para aprovechar su potencial.

El reto, señalaron, está en pasar de los diagnósticos a las acciones concretas que permitan traducir la riqueza del territorio en mejores condiciones de vida para sus habitantes.