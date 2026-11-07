Turismo de naturaleza en el Valle del Cauca ¿Qué hace falta para consolidarlo?

La conversación que cerró el Festival Valle Inspira repasó el potencial del Valle del Cauca como departamento biodiverso. | Foto: Caracol Radio

La pregunta común que abrió la discusión se centró en determinar ¿cuáles son las cualidades del Valle en cuanto a biodiversidad y cómo darle valor al turismo a partir de ellas?

Con ese punto de partida, Catalina Gutiérrez, directora de Wildlife Conservation Society Colombia, destacó la notable diversidad de ecosistemas que existe en el departamento, y las alianzas necesarias para generar un turismo de naturaleza que aproveche esa ventaja.

En sus palabras, “hay mucho potencial, pero hace falta una mejor articulación. Nosotros estamos haciendo ese puente con las comunidades, pero necesitamos unirnos con los empresarios para apostarle al turismo de naturaleza en el Valle”.

Catalina Gutiérrez, directora de Wildlife Conservation Society Colombia, invitó a la articulación con el sector privado para desarrollar un plan organizado de turismo de naturaleza. | Foto: Caracol Radio Ampliar Catalina Gutiérrez, directora de Wildlife Conservation Society Colombia, invitó a la articulación con el sector privado para desarrollar un plan organizado de turismo de naturaleza. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Gutiérrez añade que es necesario seguir formando capital en las iniciativas turísticas existentes, con guías jóvenes; e invitó a no esperar a que el Estado concrete una lucha sólida contra la inseguridad en espacios turísticos. Pese a que lo considera necesario, afirmó que otros actores pueden tomar acciones iniciales.

“Deberíamos empezar a actuar y generar rutas seguras, tener rutas que garanticen un recorrido turístico confiable. Estamos en el momento de pensar en qué tipo de turismo de naturaleza queremos”, aseguró.

Aviturismo: Mucho potencial, poco respaldo

Hernando García, director del Instituto Humboldt, reconoció el valor de las políticas ambientales en Colombia, y alertó del riesgo que representan las economías ilícitas para el turismo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Hernando García, director del Instituto Humboldt, reconoció el valor de las políticas ambientales en Colombia, y alertó del riesgo que representan las economías ilícitas para el turismo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Seguidamente, Hernando García, director del Instituto Humboldt, destacó los privilegios geográficos con los que cuenta el Valle del Cauca y su factor diferencial en materia de especies: “1 de cada 10 aves del planeta están en el Valle del Cauca, es un territorio único que se diferencia por su capital natural.”

Sin embargo, advirtió de las carencias en la colaboración entre actores, que crean debilidades en el aprovechamiento de los ecosistemas de la región. Explicó que “no hay un respaldo estructural para muchas experiencias del turismo de naturaleza. Eso tiene que convertirse en una ambición como sociedad”.

Aurelio Ramos, director para América Latina de la Sociedad Audubon, destacó la capacidad de crecimiento que tiene el aviturismo en el Valle del Cauca. | Foto: Caracol Radio Ampliar Aurelio Ramos, director para América Latina de la Sociedad Audubon, destacó la capacidad de crecimiento que tiene el aviturismo en el Valle del Cauca. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por esa línea, Aurelio Ramos, director para América Latina de la Sociedad Audubon, explicó algunas de las apuestas de la organización para llevar el aviturismo a zonas golpeadas por la violencia en el país. Con ello, hizo un llamado a seguir trabajando en la conservación de los hábitats de estas especies, en beneficio de su valor biológico y estratégico para el Valle y la nación.

“Tenemos una gran riqueza en aviturismo, apenas empezamos a ver su valor. Ya estamos posicionados, aún nos falta para monetizar en desarrollo y hacer esfuerzos en conservación para no perder ese activo.”, expuso, con un enfoque claro en el valor de las aves y los territorios que habitan.

Finalmente, invitó a desarrollar el aviturismo de forma integral desde todos sus frentes: la capacitación, la generación de demanda, la gestión y desarrollo del hospedaje y las cadenas de valor.

Sostenibilidad como la base del Valle

Mario Gandini, director del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente, dejó claro su mensaje de dejar de concebir la sostenibilidad como un sector aislado. | Foto: Caracol Radio Ampliar Mario Gandini, director del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente, dejó claro su mensaje de dejar de concebir la sostenibilidad como un sector aislado. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En complemento de lo discutido Mario Gandini, director del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Occidente, expresó varios mensajes contundentes con respecto al valor indispensable de la sostenibilidad dentro y fuera de todos los procesos de aprovechamiento de la biodiversidad del Valle del Cauca.

“Somos ricos en diversidad biológica, a pesar de lo que hemos hecho. No le estamos apuntando a eso”, señaló y continuo advirtiendo que “tenemos que entender que la sostenibilidad no es un sector, es el eje estructurante del desarrollo”.

Con esto, Gandini invitó a reflexionar acerca de las rutas para lograr que las comunidades hagan parte viva del esquema del turismo de naturaleza. También, a construir otros otros elementos que complementen estas actividades productivas para permitir el acceso a la biodiversidad para toda la población.