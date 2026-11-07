Atlético Mineiro descarta vuelos chárter a Barranquilla para sus hinchas por los altos costos

El Atlético Mineiro anunció que no podrá poner en marcha una operación especial de transporte aéreo para trasladar a sus aficionados a Barranquilla, donde disputará la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

Según informó la institución, las gestiones realizadas en conjunto con la Alcaldía de Belo Horizonte y diferentes compañías aéreas no permitieron encontrar una alternativa económicamente viable para movilizar a un número masivo de hinchas.

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Las cotizaciones recibidas para el alquiler de aviones chárter alcanzaron los 900.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 4,5 millones de reales. Además, las aerolíneas consultadas descartaron la posibilidad de habilitar vuelos regulares debido a las dificultades logísticas.

“El Club no escatimó esfuerzos para hacer viable una operación especial de transporte, pero se topó con costos extremadamente elevados”, explicó el Atlético en su comunicado oficial.

El Galo financiará el viaje de 60 integrantes de sus barras

Ante la imposibilidad de organizar un traslado masivo, el Atlético Mineiro, a través del Instituto Galo, buscó el respaldo económico de patrocinadores, del Club de los 113 y de otros aliados para garantizar una representación de su afición en la definición continental.

Como resultado de estas gestiones, el club subsidiará el desplazamiento de 60 integrantes de sus barras organizadas, quienes tendrán la responsabilidad de trasladar instrumentos de percusión para alentar al equipo durante la final.

La iniciativa supondrá una inversión aproximada de 500.000 reales y permitirá que estos aficionados se sumen a los más de 8.000 seguidores que ya adquirieron entradas en el sector destinado exclusivamente a la hinchada del conjunto brasileño.

“Subsidiarán el desplazamiento de 60 integrantes de barras organizadas, que tendrán la misión de llevar instrumentos de batería para la gran decisión”, detalló la institución.

Su estadio también será escenario del aliento al equipo

El Atlético reconoció la frustración de miles de aficionados que esperaban acompañar al equipo en una nueva final internacional y lamentó que las condiciones económicas y logísticas impidieran concretar un traslado de mayor alcance.

“El Galo comprende el deseo de miles de hinchas que querrían estar mucho al lado del equipo en otra decisión internacional”, señaló el comunicado.

Sin embargo, la institución aseguró que buscará mantener unido a su público, incluso a la distancia. Para ello, confirmó la organización de un evento de transmisión del partido en la explanada de la Arena MRV, su estadio en Belo Horizonte.

“El Club reafirma su compromiso con la Massa Atleticana y tiene la certeza de que, independientemente de la distancia, todos estarán unidos en la hinchada por la Gran Conquista”, concluyó el Atlético Mineiro.