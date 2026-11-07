Investigan qué pasó con dos mujeres desaparecidas en el norte de Barranquilla

Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan, de 41, fueron reportadas como desaparecidas.

Dos mujeres identificadas como Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan, de 41, fueron reportadas como desaparecidas en Barranquilla, luego de ser vistas por última vez en inmediaciones de la carrera 53 con calle 85 el viernes 6 de noviembre. El caso es investigado por el Gaula de la Policía, que adelanta las labores para establecer qué ocurrió con ellas.

De acuerdo con la información conocida, las dos mujeres habrían abordado una camioneta Toyota TXL. Las autoridades buscan determinar si fueron víctimas de un posible secuestro o si habrían sido drogadas para despojarlas del vehículo.

¿Que hipótesis manejan las autoridades?

Entre las hipótesis que se encuentran bajo investigación está un presunto secuestro con fines extorsivos. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando información y verificando diferentes elementos para establecer las circunstancias de la desaparición.

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Al momento de ser vistas por última vez, Kelly Johana Acosta vestía una blusa beige y un pantalón del mismo color, mientras que Sonia Margarita Sanjuan llevaba una blusa blanca y un pantalón negro. Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de ambas mujeres y esclarecer lo sucedido.