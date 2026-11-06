Aprueban vigencias futuras por $1,3 billones para construir acueducto en el Urabá antioqueño

Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó las vigencias futuras para la inicio de las obras y construcción del acueducto en el Urabá antioqueño.

Con esta autorización, la Gobernación podrá comprometer 1,3 billones de pesos entre 2027 y 2032 para avanzar en la primera fase del proyecto, que busca solucionar las dificultades de abastecimiento que durante décadas han afectado a miles de habitantes del Eje Bananero, especialmente durante las temporadas de sequía.

La obra tendrá una inversión estimada de 1,6 billones de pesos y contará con recursos provenientes de los excedentes financieros del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, principalmente de las transferencias de la Sociedad Hidroituango.

Además de las vigencias futuras aprobadas, se contempla una apropiación presupuestal de 250.000 millones de pesos para impulsar la ejecución de esta infraestructura.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la importancia de la decisión y reiteró que garantizar el acceso permanente al agua potable en Urabá es uno de los compromisos prioritarios de su administración.

“Que así me tocara vender los muebles de la Gobernación, iba a dejar eso andando. Pues no tuvimos que vender los muebles de la Gobernación gracias a la conciliación de Hidroituango, gracias a la Asamblea Departamental se aprobó la ordenanza que nos permitirá comprometer recursos en los próximos siete años por 1,6 billones de pesos para que inicialmente Carepa, Apartadó y Turbo, expandible al resto de la región, tengan agua continua y potable”, expresó el mandatario.

En su primera etapa, el proyecto permitirá mejorar el suministro de agua potable en los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo, donde se estima que beneficiará directamente a 288.000 personas.

Sin embargo, la infraestructura será diseñada para responder al crecimiento poblacional y a las necesidades de abastecimiento de Urabá durante las próximas décadas.

Según las proyecciones, el sistema tendrá capacidad para atender a cerca de 750.000 habitantes en un horizonte de 25 años, lo que permitirá ampliar progresivamente su cobertura.

Entre las posibilidades de expansión se encuentra el municipio de Chigorodó, que podría integrarse posteriormente al sistema regional de abastecimiento.

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El proyecto contempla la construcción de infraestructura para la captación, potabilización, almacenamiento y distribución del agua, con el propósito de garantizar un servicio más estable y eficiente en los municipios beneficiados.

Uno de sus principales componentes será una estructura de captación sobre el río León, a la altura de la vereda Bocas de Chigorodó, desde donde se obtendrá el recurso hídrico que posteriormente será tratado para el consumo humano.

También se construirá una planta de potabilización con capacidad aproximada de dos metros cúbicos por segundo, que permitirá procesar el agua antes de enviarla a los diferentes municipios.

A estas obras se sumarán cerca de 90 kilómetros de redes de distribución, así como infraestructura de almacenamiento que contribuirá a mantener la continuidad del servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Con estas intervenciones se espera superar parte de las limitaciones que actualmente presentan los sistemas de acueducto de las cabeceras municipales del Eje Bananero.