“Stranger Things” anunció su regreso con una nueva serie ambientada en 1955: ¿Cómo se llamará?

Netflix ha dado luz verde oficialmente a la producción de una serie derivada de “Stranger Things”.

¿Cómo se llamará?

La serie, titulada “Other Worlds: A Stranger Things Adventure”, tiene previsto su estreno en 2028.

¿Cuándo se hizo el anuncio?

El anuncio se produce en el marco del “Día de Stranger Things”, la celebración anual que conmemora la fecha en la que Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, desapareció en la serie original: el 6 de noviembre de 1983.

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¿Qué proyecto es?

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo de “Stranger Things”.

Además de la exitosísima serie principal, que concluyó a finales de 2025, existen también la serie de animación “Stranger Things: Tales from ’85″ y la obra teatral “Stranger Things: First Shadow”, esta última centrada en profundizar en la historia de origen de Henry Creel, también conocido como Vecna.

¿Cuándo se conoció su existencia?

La existencia de esta serie derivada se conoció por primera vez en 2022.

¿Cuáles son los detalles?

Los detalles de la trama son escasos, y solo se sabe que es una precuela ambientada en la década de 1950, antes de los eventos de “Stranger Things” y “The First Shadow”.

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¿Qué dijeron los creadores?

En una entrevista al final de la serie, Matt y Ross Duffer adelantaron que la serie derivada se centraría en los eventos previos a que Henry Creel fuera expuesto a la sustancia de otro mundo que le otorgó sus poderes en “Stranger Things”.

¿Cómo se confirmó?

Un material promocional de “Other Worlds” confirmó en un video que la serie está ambientada en 1955 en Marion, Nevada.

“Other Worlds” ha sido cocreada por los hermanos Duffer y Kate Trefry, guionista de “Stranger Things” y autora de “The First Shadow”.