Se estrenó el tráiler de la nueva película de comedia de la actriz Cameron Díaz: ¿Sobre qué trata?
Diaz interpreta a una madre soltera con dos hijas que prometió, con un “pacto de meñiques”, asistir al partido de fútbol de su hija menor; sin embargo, el destino tiene otros planes para ella.
Este jueves se estrenó el tráiler de la próxima película de la actriz estadounidense Cameron Diaz titulada “Un mal día”.
¿Cuál es el papel de Cameron Diaz?
Diaz interpreta a una madre soltera con dos hijas que prometió, con un “pacto de meñiques”, asistir al partido de fútbol de su hija menor; sin embargo, el destino tiene otros planes para ella.
Lea también: El actor Adam Driver afirmó que ya culminó su etapa como Kylo Ren en “Star Wars”: “Se acabó”
Ya sea llevar a su padre a su sesión de diálisis o demostrar su inocencia en un caso de fraude bancario, siempre surge algún contratiempo que le impide cumplir su promesa.
¿Quiénes más la acompañan en esta nueva producción?
A ella se suman Danielle Brooks, conocida por su participación en las series “Orange Is the New Black” y “Peacemaker”.
Le puede interesar: “Animals” de Pink Floyd tendrá una edición especial con material inédito por sus cincuenta años
Incluido Ed O’Neill, recordado por sus papeles como Al Bundy en “Casados con hijos” y como Jay Pritchett, el esposo de Sofía Vergara en “Modern Family”.
¿Cuándo se estrenará “Un m al día”?
Esta comedia sobre una madre de gran corazón llegará a Netflix el 11 de diciembre.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...