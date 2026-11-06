Juanes celebra 25 años de carrera con un álbum que reúne sus mayores éxitos: ¿Qué canciones incluye?

Juanes conmemora sus 25 años de trayectoria musical con el lanzamiento de ‘25 Aniversario’, una producción que reúne 25 canciones que han marcado su carrera y que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. El álbum también cuenta con ediciones en CD y vinilo.

El proyecto, presentado por Universal Music Latino, representa la primera colección de grandes éxitos del artista colombiano, quien se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rock y el pop latino. La recopilación reúne canciones que han trascendido generaciones y que han acompañado diferentes momentos de la historia musical del cantante.

A través de sus redes sociales, Juanes compartió un mensaje de agradecimiento por este recorrido artístico y por el apoyo de sus seguidores.

“Han sido 25 años de música y contando. Gracias por tantas alegrías y por acompañarme en cada paso del camino. Gracias siempre a todos mis fans por hacer que mis canciones sigan viajando en el tiempo, ustedes siempre llenan de vida mi música”, expresó el artista.

Un álbum que recorre la historia musical de Juanes

‘25 Aniversario’ inicia con ‘Fíjate Bien’, canción que dio nombre a su álbum debut y que abordó las dificultades sociales de Colombia. Esta producción marcó un punto importante en su carrera y obtuvo siete nominaciones al Latin Grammy, incluyendo el reconocimiento a Mejor Nuevo Artista.

A partir de este tema, la recopilación presenta canciones que impulsaron su reconocimiento internacional, como ‘La Camisa Negra’ y ‘A Dios Le Pido’, dos de los sencillos más representativos de su repertorio.

El álbum también incluye baladas que se han convertido en referentes de la música romántica en español. Entre ellas se encuentran ‘Es Por Ti’, ‘Fotografía’, ‘Para Tu Amor’, ‘Gotas de Agua Dulce’ y ‘Volverte a Ver’, canciones que han conectado con el público por sus letras y melodías.

La selección permite recordar distintas etapas del artista, desde sus primeros trabajos discográficos hasta los sonidos que incorporó con el paso de los años.

De sus clásicos a una etapa de exploración musical

La recopilación también reúne temas de una etapa en la que Juanes comenzó a explorar nuevas fusiones musicales, combinando sus influencias folclóricas colombianas con elementos contemporáneos y sonidos más bailables.

En este recorrido aparecen canciones como ‘Yerbatero’, ‘Fuego’ y ‘La Luz’, que reflejan la evolución de su propuesta artística y su capacidad para experimentar con diferentes estilos sin dejar de lado sus raíces.

El álbum también incluye ‘Me Enamora’, ‘La Vida Es Un Ratico’, ‘Mala Gente’, ‘La Paga’ y ‘Nada Valgo Sin Tu Amor’, temas que forman parte de su repertorio más reconocido.

La selección llega hasta canciones más recientes como ‘Ojalá’, perteneciente a su álbum ‘Vida Cotidiana’, en el que el cantante retomó una sonoridad más orgánica, cercana al rock y a una composición introspectiva.

Además, la colección incluye ‘Una Noche Contigo’, ‘Muérdeme’ y ‘Amores Prohibidos’, que hacen parte de la etapa más actual de su carrera.

Juanes continúa evolucionando con nueva música

Aunque ‘25 Aniversario’ funciona como una retrospectiva de su trayectoria, el lanzamiento también llega en un momento en el que Juanes continúa desarrollando nuevos proyectos musicales.

En marzo de 2026, el artista presentó ‘JuanesTeban’, su duodécimo álbum de estudio, una producción conceptual de 16 canciones que explora la dualidad personal a través de sonidos como el rock y la cumbia, así como temas relacionados con la espiritualidad, el romance y las emociones humanas.

Este trabajo recibió reconocimiento de la crítica y le permitió alcanzar las nominaciones número 50 y 51 de su carrera al Latin Grammy, consolidando su vigencia dentro de la industria musical.

El cantante también completó una gira mundial de más de 50 presentaciones, con conciertos en América Latina, Europa y Norteamérica. Entre sus próximos compromisos se encuentran presentaciones en Medellín y Bogotá, con las que cerrará el año en Colombia.

Una trayectoria que ha llevado la música colombiana al mundo

Nacido en Medellín, Juanes se ha convertido en uno de los principales representantes internacionales del rock latino. Su propuesta musical se caracteriza por combinar el rock y el pop con ritmos tradicionales de Colombia y otros sonidos latinoamericanos.

A lo largo de su carrera ha acumulado millones de álbumes vendidos, más de 20 mil millones de reproducciones musicales y 17 sencillos que han alcanzado el primer lugar en las listas de Billboard.

También ha recibido múltiples reconocimientos Grammy y Latin Grammy, además de ser destacado por su influencia en la música latina y su aporte a la difusión de la cultura colombiana.

Con ‘25 Aniversario’, Juanes reúne parte de su legado musical en una producción que permite recordar sus grandes éxitos y seguir el recorrido de un artista que, después de más de dos décadas, continúa explorando nuevos sonidos y construyendo canciones para sus seguidores.

¿Qué canciones incluye ‘25 Aniversario’ de Juanes?

La colección está conformada por 25 canciones que representan diferentes momentos de su carrera:

Fíjate Bien Podemos Hacernos Daño Para Tu Amor Es Por Ti Fotografía Gotas de Agua Dulce La Camisa Negra Nada Valgo Sin Tu Amor Volverte a Ver Hoy Me Voy Nada La Luz Fuego A Dios Le Pido Un Día Normal La Paga Yerbatero Mala Gente Ojalá Me Enamora La Vida Es Un Ratico Es Tarde Una Noche Contigo Muérdeme Amores Prohibidos

El álbum ‘25 Aniversario’ ya está disponible en plataformas digitales y también puede adquirirse en formatos físicos de CD y vinilo.