Mario Alberto Yepes: “Extraño el camerino y luchar por títulos”

Mario Alberto Yepes volvió a recordar sus años como futbolista profesional. En una entrevista concedida a Liche Durán para AS Colombia, el histórico defensor colombiano hizo un recorrido por su carrera, compartió algunas experiencias personales y reconoció que extraña varias de las sensaciones que le dejó el fútbol de alto rendimiento.

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“Extraño el camerino, luchar por títulos y jugar en muchos estadios del mundo”, expresó el exjugador, quien reconoció que, aunque actualmente continúa vinculado al deporte, hay experiencias de su etapa como futbolista que todavía añora.

Durante la conversación, Yepes también recordó sus primeros pasos en el fútbol y explicó que no siempre tuvo claro que su futuro estaría en las canchas. De hecho, contó que continuó estudiando en la universidad antes de darse cuenta de que su verdadera vocación estaba en el deporte.

Uno de los recuerdos destacados de la entrevista fue su paso por el Deportivo Cali. El exdefensor recordó un partido de 1999 en el que comenzó a reconocerse como líder dentro del campo, durante una etapa en la que compartió vestuario con figuras como Rafael Dudamel, Mayer Candelo, Gerardo Bedoya y Víctor Bonilla.

“Me costó mucho tiempo darme cuenta que lo mío era el fútbol, por eso seguía en la universidad... Me di cuenta que era un líder en un partido con el Cali peleando por la final de liga”, resaltó Yepes.

El Mundial de Brasil 2014 y su presente en el Deportivo Cali

El excapitán también habló de uno de los momentos más importantes de su carrera: la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Yepes recordó que estuvo cerca de retirarse de la Selección Colombia después de conseguir el objetivo, pero sus compañeros lo convencieron de continuar y disputar la Copa del Mundo, en la que el equipo llegó hasta los cuartos de final.

Actualmente, Mario Alberto hace parte de la junta directiva del Deportivo Cali, institución con la que fue campeón en 1998 y a la que también dirigió entre 2016 y 2017.

Además, se encuentra trabajando en la organización de ‘Levantemos a Colombia’, un partido benéfico entre leyendas de Colombia y Ecuador que se disputará este sábado 7 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia. La iniciativa busca ayudar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en agosto pasado.