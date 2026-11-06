¿Qué ha pasado un año después del atentado con volqueta bomba del ELN en Tunja?

Un año después, solo ha sido capturada una mujer conocida con el alias de “La Churca”

Tunja

El 8 de noviembre de 2025 la tranquilidad de Tunja calificada como la ciudad más segura de Colombia cambió para siempre.

Tres sujetos habían abandonado una volqueta cargada con explosivos en 24 cilindros hechizos, altero la normalidad de un sábado en el sector Oriental de la ciudad en inmediaciones del Batallón Bolívar.

La comunidad pudo avisar a las autoridades, se evacuó la guarnición militar y varios barrios aledaños lo que permitió que técnicos antiexplosivos lograran detonar de manera controlada algunos de los cilindros, aunque la explosión no solo causó daños materiales en el batallón, sino que provocó pánico entre los habitantes de la ciudad.

Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa y señalaron a seis guerrilleros de los frentes José Adonay Ardila Pinilla y José David Suarez del ELN de ser los responsables del atentado.

Por el frente José Adonay Ardila Pinilla de esa guerrilla están, Jussef Morales Betancourt, conocido con el alias de “El Poeta”, alias “Eliécer” y, Omaira Durán Piduachi alias “La Gata” y del frente José David Suarez del ELN, Sigifredo Calderón Gómez alias “Jesús Suárez o “Malverde”, Juan Ramón Ramírez Gómez alias “Bampercy” o “Percy” y José Alfredo Ferruco Gutiérrez, alias “Giraldo” o “El Zorro”.

Alias “El Poeta”, quien sería el cerebro de la operación tiene 35 años y lleva más de 15 en las filas del ELN. Se ha encargado de hacer el “trabajo político” como guerrillero de base, fue coordinador del Frente de Guerra Urbano Nacional y ascendió a cabecilla del Frente Bolchevique del Líbano, en el norte del Tolima.

Un año después, solo ha sido capturada una mujer conocida con el alias de “La Churca” y a pesar de que se ha recurrido a las pólizas todavía no ha terminado la reconstrucción del batallón ni la comunidad ha recuperado la tranquilidad.