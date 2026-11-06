¿A un año del atentado con volqueta bomba hay que pensar en trasladar el Batallón Bolívar de Tunja?

Alcalde de Tunja propuso revaluar la ubicación del Batallón Bolívar y analizar su posible traslado por los riesgos para la ciudad.

Tunja

Este 8 de noviembre de 2026 se cumple un año del atentado con volqueta bomba del ELN contra el Batallón Bolívar de Tunja y hasta ahora sólo se ha capturado una persona conocida con el alias de “La Churca” y no han terminado las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por la detonación controlada que hicieron las autoridades.

A propósito de este aniversario, Caracol Radio le preguntó al nuevo alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza cómo vivió ese momento y qué hacer para mejorar la seguridad.

El mandatario sorprendió con una reflexión que sin duda debe llevar a decisiones en el mediano y corto plazo, el traslado de la guarnición militar.

“Mire que somos tan vulnerables, pero también es por falta de un Plan de Ordenamiento Territorial. Esta guarnición militar que es supremamente importante ya está en el corazón de la ciudad. Qué tal que esa volqueta hubiera explotado de verdad como la tenían prevista, pues había desaparecido media ciudad y este sector que es tan poblado. Pero bueno, no pasó nada, pero, pero es que esto no debe existir, esto es un uso que hay que revaluar”.

Recordó el arquitecto y urbanista que por el crecimiento de la ciudad ahora el batallón quedó en el corazón de la ciudad.

“Son usos incompatibles que por peligro y riesgo ya no deben estar, porque es que el mismo ordenamiento lo da el municipio y eso también es otro tema institucional”.

No descartó la posibilidad de trasladar el batallón.

“Dar un uso distinto y si vamos a la norma y a la técnica, tú ya no ves un batallón de estos en pleno corazón de una ciudad, esto es por norma y por ley, pero entendemos también y no se trata de sacarlos, se trata es de dar un uso y una destinación compatible con lo que se está viendo. Edificios de hasta 32 pisos a menos de 400 metros de distancia que si pasa algo, están en riesgo. Es necesario hacer un detallado análisis del territorio, poder establecer prioridades y fijar los usos y destinaciones que sean compatibles y no sean de riesgo ni de peligro”.

La secretaria de Gobierno del departamento, María Alejandra Pico mencionó en qué va la reconstrucción de las instalaciones militares afectadas.

“Es importante mencionar que las obras de infraestructura de los edificios que hacen parte del cuerpo de defensa adscrito al Ministerio de Defensa cuentan con pólizas de reconstrucción, en estos casos de fuerza mayor y caso fortuito. Así que el Ejército Nacional, por medio de sus competencias, activó las pólizas de reconstrucción de esta infraestructura, en donde la gobernación de Boyacá no puede generar reconstrucciones por encima de la póliza. Entonces el Ministerio de defensa viene adelantando estas acciones de reconstrucción del batallón, sobre todo en el marco de la atención al dispensario y servicios médicos y hasta donde he tendido en la competencia del Ejército Nacional se han seguido suministrando de forma continua”.