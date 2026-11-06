Institución Educativa Sagrado Corazón de Chiquinquirá continúa con restricciones de acceso

Chiquinquirá

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Chiquinquirá permanece con restricciones de acceso en toda su infraestructura por una medida cautelar del juzgado, luego del colapso de una parte de la cubierta de la capilla y del área donde funcionaba el laboratorio de sistemas. Mientras se adelantan los procesos de contratación para intervenir los techos afectados, los estudiantes continúan bajo un plan de contingencia, con jornadas contrarias y el traslado de algunos grupos a otras sedes educativas.

La secretaria de Educación de Boyacá, Lourdes Marcela Blanco Pedroza, explicó que el deterioro de la infraestructura viene de años atrás y se agravó con las fuertes lluvias registradas durante este año. Según indicó, después del colapso se realizó la evacuación inmediata de los estudiantes y el cierre preventivo del área afectada, pero posteriormente el juzgado extendió la medida a toda la institución.

“Los estudios que la Gobernación contrató con la UPTC demostraron que no había tal riesgo de colapso en la otra parte de la infraestructura; sin embargo, no se levantó la medida cautelar por parte del juzgado”, señaló.

Frente a las condiciones actuales de los estudiantes, Blanco Pedroza explicó que se implementó un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio educativo. “Algunos fueron ubicados en otras instituciones educativas que nos están colaborando con las aulas y el préstamo del mobiliario para que nuestros niños, sobre todo los pequeñitos, puedan estar en estas otras sedes”, manifestó.

La secretaria precisó que los estudiantes de primaria fueron trasladados a la institución Pío Alberto Ferro, mientras que otros grupos reciben clases en espacios habilitados de la misma sede, mediante jornadas contrarias. “A los niños se les ha garantizado en todo momento el derecho a la educación. Ellos están simplemente en una contrajornada, están yendo unos por la mañana y otros por la tarde”, afirmó.

En cuanto a las intervenciones, confirmó que ya se adelanta el proceso de contratación para reemplazar la cubierta que colapsó y otras partes del techo que también podrían presentar fallas. “Ya se está surtiendo el proceso de contratación para el reemplazo y la intervención inmediata de la cubierta que colapsó. También se van a hacer otros reemplazos de otras partes de la cubierta que pueden presentar riesgo de falla”, indicó.

Otro de los aspectos pendientes es el retiro de los escombros y la limpieza de las instalaciones, donde también se registra una problemática por la presencia de palomas. De acuerdo con la secretaria, los excrementos de estas aves habrían sido una de las principales causas del deterioro del machimbre y de la estructura de madera que sostenía las cubiertas.

“No se pueden en este momento levantar los escombros porque hasta que no esté el contrato en ejecución, que tiene sus pólizas de riesgos y el personal adecuado, no se podría llegar a hacer este retiro”, explicó. Agregó que se están adelantando gestiones con las entidades competentes para el manejo y control de las aves, con el propósito de evitar que vuelvan a ingresar a la institución después de las intervenciones.

Por otra parte, la secretaria de Educación se refirió a la información que ha circulado en redes sociales sobre una supuesta orden de arresto o sanción contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Chiquinquirá, por el incumplimiento de las medidas judiciales. Al respecto, aseguró que no existe ninguna decisión de ese tipo.

“No hay ningún fallo o desacato que ordene arresto o algún tipo de sanción ni contra el gobernador ni contra el señor alcalde. Sí hay una solicitud de desacato de las medidas por parte del juzgado, pero está hasta ahora en trámite”, aclaró.

También, señaló que la expectativa es comenzar las obras antes de finalizar este año y avanzar en la habilitación progresiva de los espacios para facilitar el regreso de los estudiantes. Reconoció que los tiempos dependen de los procesos administrativos y de las condiciones propias de ejecución de las obras.

“La idea es que este mismo año podamos empezar obras y que, a paso acelerado, se puedan terminar lo más pronto posible, para que ya el otro año los niños tengan una normalidad académica”, dijo.