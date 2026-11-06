Más de $2.131 millones entrega Comfaboy en subsidios para desempleados en Boyacá
Un total de 382 personas cesantes recibirán este respaldo económico, destinado a mitigar el impacto del desempleo y brindar mayor tranquilidad a sus familias en diferentes municipios del departamento.
Tunja
Con una inversión superior a los $2.131 millones, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) fortalece sus acciones de protección social al beneficiar a 382 personas que actualmente se encuentran sin empleo en el departamento, mediante el Subsidio al Desempleo.
Estos recursos buscan brindar un apoyo económico temporal a los beneficiarios mientras avanzan en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, ayudándoles a enfrentar las dificultades económicas que representa la pérdida de un trabajo y a proteger el bienestar de sus hogares.
La distribución de los 382 subsidios se realizó en diferentes municipios de Boyacá. Tunja concentró la mayor cantidad, con 144 beneficios por $800.802.836, seguida de Sogamoso, con 74 subsidios por $413.324.534, y Duitama, con 52 por un valor de $292.289.816.
Por su parte, Puerto Boyacá y Chiquinquirá recibieron 18 subsidios cada uno, equivalentes a $101.177.244 por municipio. En otros municipios del departamento se distribuyeron 76 beneficios, que representan una inversión de $422.885.250.
En total, la inversión alcanzó los $2.131.656.924, recursos que representan un respaldo para cientos de familias boyacenses durante su proceso de transición laboral.
Con esta gestión, Comfaboy reafirma su compromiso con la protección social y el acompañamiento a las personas en condición de desempleo, promoviendo alternativas que contribuyan a la estabilidad de los hogares y al desarrollo económico de Boyacá.
Distribución de los subsidios por municipio:
- Tunja: 144 subsidios – $800.802.836.
- Sogamoso: 74 subsidios – $413.324.534.
- Duitama: 52 subsidios – $292.289.816.
- Puerto Boyacá: 18 subsidios – $101.177.244.
- Chiquinquirá: 18 subsidios – $101.177.244.
- Otros municipios: 76 subsidios – $422.885.250.
Total: 382 subsidios por $2.131.656.924.