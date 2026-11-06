Más de $2.131 millones entrega Comfaboy en subsidios para desempleados en Boyacá

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy), ha entregado 382 subsidios de desempleo en diferentes municipios del departamento / Foto: Prensa Comfaboy.

Tunja

Con una inversión superior a los $2.131 millones, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy) fortalece sus acciones de protección social al beneficiar a 382 personas que actualmente se encuentran sin empleo en el departamento, mediante el Subsidio al Desempleo.

Estos recursos buscan brindar un apoyo económico temporal a los beneficiarios mientras avanzan en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales, ayudándoles a enfrentar las dificultades económicas que representa la pérdida de un trabajo y a proteger el bienestar de sus hogares.

La distribución de los 382 subsidios se realizó en diferentes municipios de Boyacá. Tunja concentró la mayor cantidad, con 144 beneficios por $800.802.836, seguida de Sogamoso, con 74 subsidios por $413.324.534, y Duitama, con 52 por un valor de $292.289.816.

Por su parte, Puerto Boyacá y Chiquinquirá recibieron 18 subsidios cada uno, equivalentes a $101.177.244 por municipio. En otros municipios del departamento se distribuyeron 76 beneficios, que representan una inversión de $422.885.250.

En total, la inversión alcanzó los $2.131.656.924, recursos que representan un respaldo para cientos de familias boyacenses durante su proceso de transición laboral.

Con esta gestión, Comfaboy reafirma su compromiso con la protección social y el acompañamiento a las personas en condición de desempleo, promoviendo alternativas que contribuyan a la estabilidad de los hogares y al desarrollo económico de Boyacá.

Distribución de los subsidios por municipio:

Tunja: 144 subsidios – $800.802.836.

144 subsidios – $800.802.836. Sogamoso: 74 subsidios – $413.324.534.

74 subsidios – $413.324.534. Duitama: 52 subsidios – $292.289.816.

52 subsidios – $292.289.816. Puerto Boyacá: 18 subsidios – $101.177.244.

18 subsidios – $101.177.244. Chiquinquirá: 18 subsidios – $101.177.244.

18 subsidios – $101.177.244. Otros municipios: 76 subsidios – $422.885.250.

Total: 382 subsidios por $2.131.656.924.