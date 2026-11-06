De estos cinco nombres saldrá el nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tunja

Terminaron las consultas de graduados, profesores escalafonados, estudiantes de pregrado y posgrado, empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, y trabajadores oficiales; estamentos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que eligieron sus candidatos para que el 19 de noviembre el Consejo Superior decida quién será el nuevo rector de la institución para el periodo 2027 – 2030 en reemplazo de Enrique Vera.

Luis Ángel Lara ganó en todas las consultas, pero como pasan los dos más votados y los cuatro de los docentes escalafonados, finalmente al nombre de Lara se suman los de Luis Gabriel Márquez, Luis Bernardo Díaz, Segundo Agustín Martínez y John William Rosso.

De acuerdo con el cronograma, el Consejo Superior Universitario integrado por Julián Ricardo Gómez Ávila, Designado del presidente de la República; la secretaria de Educación, Lourdes Marcela Blanco Pedroza Delegada del gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; Robinson de Jesús Torres Gómez, Representante de las Directivas Académicas; Doris Lilia Torres Cruz, Representante de los Docentes; Eduard Alejandro Piña Camargo, Representante de los Graduados; David Leonardo Gutiérrez Gómez, Representante de los estudiantes; Gustavo Adolfo Gil Grimaldo, Representante Sector Productivo, Carlos Alberto Sandoval Fonseca, Representante de los Exrectores y el rector, Enrique Vera López; realizará la designación del rector de la UPTC para el periodo 2027-2030, en sesión prevista para el 19 de noviembre de 2026.

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Luis Gabriel Márquez Ampliar Luis Gabriel Márquez Cerrar

Luis Bernardo Díaz Ampliar Luis Bernardo Díaz Cerrar

Segundo Agustín Martínez Ampliar Segundo Agustín Martínez Cerrar