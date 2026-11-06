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06 nov 2026 Actualizado 11:58

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De estos cinco nombres saldrá el nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

El designado estará a cargo de la UPTC durante el periodo 2027 – 2030

El rector de la UPTC para el periodo 2027-2030 será elegido el próximo 19 de noviembre de 2026.

El rector de la UPTC para el periodo 2027-2030 será elegido el próximo 19 de noviembre de 2026.

El rector de la UPTC para el periodo 2027-2030 será elegido el próximo 19 de noviembre de 2026.
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Terminaron las consultas de graduados, profesores escalafonados, estudiantes de pregrado y posgrado, empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, y trabajadores oficiales; estamentos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que eligieron sus candidatos para que el 19 de noviembre el Consejo Superior decida quién será el nuevo rector de la institución para el periodo 2027 – 2030 en reemplazo de Enrique Vera.

Luis Ángel Lara ganó en todas las consultas, pero como pasan los dos más votados y los cuatro de los docentes escalafonados, finalmente al nombre de Lara se suman los de Luis Gabriel Márquez, Luis Bernardo Díaz, Segundo Agustín Martínez y John William Rosso.

De acuerdo con el cronograma, el Consejo Superior Universitario integrado por Julián Ricardo Gómez Ávila, Designado del presidente de la República; la secretaria de Educación, Lourdes Marcela Blanco Pedroza Delegada del gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; Robinson de Jesús Torres Gómez, Representante de las Directivas Académicas; Doris Lilia Torres Cruz, Representante de los Docentes; Eduard Alejandro Piña Camargo, Representante de los Graduados; David Leonardo Gutiérrez Gómez, Representante de los estudiantes; Gustavo Adolfo Gil Grimaldo, Representante Sector Productivo, Carlos Alberto Sandoval Fonseca, Representante de los Exrectores y el rector, Enrique Vera López; realizará la designación del rector de la UPTC para el periodo 2027-2030, en sesión prevista para el 19 de noviembre de 2026.

Luis Ángel Lara

Luis Ángel Lara

Luis Ángel Lara

Luis Ángel Lara

Luis Gabriel Márquez

Luis Gabriel Márquez

Luis Gabriel Márquez

Luis Gabriel Márquez

Luis Bernardo Díaz

Luis Bernardo Díaz

Luis Bernardo Díaz

Luis Bernardo Díaz

Segundo Agustín Martínez

Segundo Agustín Martínez

Segundo Agustín Martínez

Segundo Agustín Martínez

John William Rosso

John William Rosso

John William Rosso

John William Rosso

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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