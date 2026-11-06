Comfaboy ofrece 500 oportunidades laborales para buscadores de empleo

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades / Foto: Prensa Comfaboy.

Tunja

Una nueva oportunidad para quienes buscan empleo o desean dar un paso adelante en su vida profesional llega a Tunja. La Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy), a través de su Agencia de Empleo, anunció la disponibilidad de 500 vacantes laborales, con el propósito de facilitar la conexión entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad en el mercado laboral.

Esta iniciativa busca responder a las necesidades del sector empresarial y, al mismo tiempo, brindar alternativas a los ciudadanos que se encuentran en búsqueda de trabajo, mediante espacios de acercamiento entre empleadores y aspirantes.

A través de su Agencia de Empleo, Comfaboy facilita procesos de orientación laboral, recepción de hojas de vida y acercamiento a oportunidades de selección, teniendo en cuenta los perfiles de los candidatos y los requerimientos de las organizaciones.

La estrategia también busca fortalecer la empleabilidad en Boyacá, promoviendo una mayor articulación entre el talento humano disponible y las necesidades de las empresas de la región.

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades y el fortalecimiento del mercado laboral, apostándole a que más personas puedan acceder a procesos de selección y encontrar una posibilidad de vinculación laboral.

La iniciativa representa una oportunidad para dinamizar la economía regional y continuar impulsando conexiones entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan nuevos talentos.