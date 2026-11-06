Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 01:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Comfaboy ofrece 500 oportunidades laborales para buscadores de empleo

La Agencia de Empleo de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá busca conectar a quienes necesitan trabajo con empresas que requieren talento humano.

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades / Foto: Prensa Comfaboy.

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades / Foto: Prensa Comfaboy.

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades / Foto: Prensa Comfaboy.

César Correal

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Tunja

Una nueva oportunidad para quienes buscan empleo o desean dar un paso adelante en su vida profesional llega a Tunja. La Caja de Compensación Familiar de Boyacá (Comfaboy), a través de su Agencia de Empleo, anunció la disponibilidad de 500 vacantes laborales, con el propósito de facilitar la conexión entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad en el mercado laboral.

Esta iniciativa busca responder a las necesidades del sector empresarial y, al mismo tiempo, brindar alternativas a los ciudadanos que se encuentran en búsqueda de trabajo, mediante espacios de acercamiento entre empleadores y aspirantes.

A través de su Agencia de Empleo, Comfaboy facilita procesos de orientación laboral, recepción de hojas de vida y acercamiento a oportunidades de selección, teniendo en cuenta los perfiles de los candidatos y los requerimientos de las organizaciones.

La estrategia también busca fortalecer la empleabilidad en Boyacá, promoviendo una mayor articulación entre el talento humano disponible y las necesidades de las empresas de la región.

Con estas 500 vacantes, Comfaboy reafirma su compromiso con la generación de oportunidades y el fortalecimiento del mercado laboral, apostándole a que más personas puedan acceder a procesos de selección y encontrar una posibilidad de vinculación laboral.

La iniciativa representa una oportunidad para dinamizar la economía regional y continuar impulsando conexiones entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan nuevos talentos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado