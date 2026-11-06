Camilo Vargas y Jefferson Lerma regresan a la Selección Colombia, luego de la Copa del Mundo

La Selección Colombia presentó este viernes 6 de noviembre su convocatoria para los dos partidos amistosos frente a Chile, que servirán para cerrar el calendario internacional de 2026.

Néstor Lorenzo llamó a 26 futbolistas y entre las principales novedades sobresalen los regresos de Camilo Vargas y Jefferson Lerma, dos jugadores que no habían vuelto a aparecer en las listas del combinado nacional después del Mundial.

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El regreso de Vargas representa una novedad en la portería. El guardameta del Atlas de México no estuvo en la convocatoria anterior, en la que Lorenzo decidió observar otras alternativas para el arco colombiano. Ahora, el experimentado arquero vuelve a la Tricolor y compartirá posición con Aldair Quintana y Devis Vásquez.

Por su parte, Jefferson Lerma también vuelve a estar en los planes del entrenador argentino. El mediocampista del Crystal Palace había quedado por fuera de la convocatoria anterior por una molestia física en un pie, por lo que su presencia representa una alternativa importante para el mediocampo colombiano.

Ocho novedades en la convocatoria

Además de Vargas y Lerma, la lista presenta otros nombres destacados como Devis Vásquez, Nelson Deossa, Juan Arizala, Juan Cabal, Camilo Mena y Daniel Mosquera.

Entre las ausencias más llamativas aparecen Luis Díaz, quien continúa recuperándose de una lesión muscular, y Richard Ríos, también afectado por problemas físicos. Tampoco fueron convocados Álvaro Montero, Kevin Mier, Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez, entre otros.

Colombia disputará el primero de sus amistosos ante Chile el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 PM, en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente, viajará a Santiago para enfrentar nuevamente a la selección roja el martes 17, a las 6:00 PM hora colombiana, en el Estadio Nacional.