Paipa lanzó plataforma digital con recorridos virtuales para promocionar su oferta turística

Paipa

El municipio de Paipa lanzó Paipa 360, una plataforma digital interactiva que permitirá a turistas y ciudadanos conocer los principales atractivos turísticos, culturales, gastronómicos, deportivos y hoteleros, mediante recorridos virtuales en 360 grados. La herramienta busca facilitar la consulta de la oferta del municipio y ofrecer a los visitantes una experiencia que les permita explorar los diferentes lugares antes de desplazarse hasta ellos.

Magda Sánchez, asesora de las TIC en Paipa, explicó que esta iniciativa busca ir más allá de una página web convencional, incorporando herramientas tecnológicas como recorridos virtuales y realidad aumentada. “Tenemos una plataforma interactiva, inmersiva, donde tenemos recorridos virtuales, no solamente de los sitios gastronómicos, culturales, hotelería, sino de todo lo que tiene Paipa a nivel de servicios”, indicó.

La funcionaria señaló que los usuarios pueden ingresar desde cualquier dispositivo al portal 360.paipa.com.co, sin necesidad de descargar una aplicación. “Lo que queríamos era dar una experiencia distinta y que no fuera solamente un portal o una página de información, sino que de verdad el usuario, el ciudadano, el turista pudiese entrar y encontrar, ya sea en un hotel, ya sea en un restaurante, ya sea en un escenario cultural de la ciudad de Paipa, pudiera tener un recorrido guiado 360, que se sintiera como si estuviera de verdad en el lugar”, explicó.

Sobre el proceso de construcción, la asesora indicó que el proyecto tomó más de ocho meses de trabajo, durante los cuales se adelantó la recopilación de información y el registro fotográfico de los establecimientos y atractivos del municipio. “Está hecho en fotografía de dron de 360 y duramos en todos los ocho meses en análisis de información, en la toma de fotografías y pues obviamente ya hoy felizmente pudimos lanzarla”, manifestó.

En esta primera fase, Paipa 360 cuenta con 100 fotografías, 30 hoteles y 30 restaurantes, además de escenarios culturales, deportivos y lugares históricos y turísticos como el Pantano de Vargas y el lago Sochagota. La plataforma incluye establecimientos gastronómicos de diferentes tamaños, desde restaurantes hasta pequeños locales que comercializan productos tradicionales como las almojábanas.

“Tenemos 30 hoteles, 30 restaurantes, entre la gastronomía de restaurantes grandes, de pequeños, de los que venden las almojábanas, de locales pequeños, de los locales grandes, tenemos obviamente nuestros escenarios culturales, deportivos, tenemos todo lo que es histórico, el Pantano de Vargas, el lago Sochagota, en un recorrido virtual”, precisó.

Sánchez aclaró que el lanzamiento corresponde a una primera etapa y que el propósito es ampliar progresivamente la cantidad de establecimientos y servicios disponibles. También explicó que los comerciantes interesados en aparecer en la herramienta pueden vincularse, siempre y cuando cumplan los requisitos de la marca Paipa. “Inicialmente lo estamos manejando y los que participaron en esta primera fase hacen parte de la marca Paipa, ‘Estar aquí te hace bien’. Ellos obviamente tienen que cumplir unos requisitos para estar en la marca y de ahí automáticamente salen en Descubre Paipa y pueden hacer parte de esta plataforma”, afirmó.

La funcionaria destacó que otra de las características de Paipa 360 es la distribución geográfica de los establecimientos, que permite a los usuarios identificar hoteles, restaurantes y otros servicios de acuerdo con el sector que desean visitar. “Está por sectores, entonces tú encuentras, ya sea que entres al pilar de comer de aquí, de bienestar o lo que estés buscando, encuentras en el casco central todos los que están ahí, luego en el lago Sochagota está sectorizado, en las pistas atléticas”, explicó.

La plataforma también busca convertirse en una herramienta para analizar el comportamiento de los visitantes y conocer desde dónde consultan la oferta turística del municipio. Para ello, la Administración Municipal utilizará Google Analytics, con el fin de identificar el número de usuarios que ingresan, el tiempo que permanecen navegando y sus lugares de procedencia.

“Nosotros podemos hacer un barrido con otra herramienta que es Google Analytics para mirar cuántas personas obviamente están entrando a nuestra página, a nuestra plataforma, qué tiempo dura y de dónde nos están visitando”, señaló Sánchez.

A esto se suma Geodata, una herramienta que permite analizar información relacionada con la dinámica turística del municipio, especialmente durante las temporadas de mayor afluencia y la realización de eventos. “Sacamos toda la data de los visitantes, de cuántos pernoctan, de cuántos pasan por la hotelería, de