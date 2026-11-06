Exportadores advierten que más IVA podría encarecer café colombiano y reducir consumo

Una nueva preocupación rodea a la industria cafetera colombiana por cuenta de los cambios tributarios que contempla la denominada Ley de Rescate Económico. Durante la 90.ª Cumbre Cafetera, realizada en Cartagena, el presidente ejecutivo de Asoexport, Gustavo Gómez Montero, advirtió que las medidas propuestas podrían generar dificultades adicionales para la producción y comercialización del grano.

El dirigente gremial manifestó que uno de los efectos que más preocupa a los exportadores es la posibilidad de que un aumento de los impuestos termine encareciendo el producto para los consumidores, en un mercado donde todavía existe el desafío de incrementar el consumo nacional.

“Ya vimos que en Colombia no se consume la suficiente cantidad de café como quisiéramos. Esta medida va a desincentivar aún más el consumo de café”, afirmó Gómez Montero al referirse a las consecuencias que tendría la iniciativa.

Otro de los puntos señalados por Asoexport tiene que ver con el eventual cobro del IVA al café verde y al pergamino que los agricultores comercializan directamente desde sus fincas. Según explicó el representante del sector, esta disposición también obligaría a los productores a asumir nuevos procedimientos de facturación.

Gómez Montero cuestionó que se impongan esas exigencias a una actividad cuyo principal destino es el mercado internacional. En ese sentido, indicó que más del 90 % del café colombiano se exporta y consideró que la medida generaría un desgaste administrativo para los diferentes participantes de la cadena, además de trasladar nuevas obligaciones a los caficultores.

“Más del 90% del café se exporta, entonces no se consideran recursos importantes para la nación y sí un desgaste administrativo para toda la cadena y una carga adicional para el productor”, señaló el presidente de Asoexport.

Las inquietudes del gremio también están relacionadas con los costos de los elementos necesarios para desarrollar la actividad. El dirigente mencionó que los fertilizantes, empaques y otros insumos agropecuarios hacen parte de los productos cuyo tratamiento tributario podría incidir en los gastos de producción y comercialización.