Desempleo en Bucaramanga: 56.000 personas están sin trabajo; Fenalco explica qué está pasando

El desempleo sigue siendo motivo de preocupación en Bucaramanga y su área metropolitana. El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026, reportó un incremento en la tasa de desocupación, mientras que cerca de 56.000 personas permanecen sin trabajo en la región.

De acuerdo con las cifras, la tasa de desempleo pasó del 8,31% al 8,48%, un aumento de 0,17 puntos porcentuales frente al mismo periodo de la medición anterior. Pese a este comportamiento, Bucaramanga continúa por debajo del promedio de las principales ciudades del país, que se ubicó en 8,66%.

Frente a este panorama, Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, señaló que “existe preocupación por las dificultades que enfrenta el sector empresarial para generar nuevas oportunidades laborales”.

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El dirigente gremial atribuyó parte de esta situación a la incertidumbre empresarial y al incremento de los costos laborales, particularmente por el aumento del salario mínimo. Según explicó, estas condiciones han frenado la contratación, especialmente de jóvenes, cuya tasa de desempleo se encuentra alrededor del 17,5%.

Almeyda también destacó el papel del comercio en la generación de empleo formal en Bucaramanga y su área metropolitana. Según indicó, este sector ocupa a más de 135.000 personas y representa el 22% del empleo formal.

Temporada de fin de año, una oportunidad para recuperar el empleo

Desde Fenalco Santander esperan que los últimos meses del año contribuyan a mejorar los indicadores laborales, teniendo en cuenta que entre octubre y diciembre se concentra el 60% de las ventas del comercio.

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El gremio prepara diferentes actividades para dinamizar la economía y promover la contratación formal durante esta temporada, que representa uno de los periodos de mayor movimiento comercial.

La expectativa, según Almeyda, es que estas estrategias permitan fortalecer las empresas, generar nuevas oportunidades laborales y que Bucaramanga vuelva a posicionarse entre las ciudades con menores tasas de desempleo de Colombia.