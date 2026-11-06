Congresista Óscar Benavides pide garantías de seguridad tras declararse en oposición al Gobierno

El representante a la Cámara Óscar Benavides pidió garantías de seguridad para ejercer su actividad política y legislativa, luego de denunciar que durante la última semana ha recibido amenazas a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y redes sociales.

El pronunciamiento lo hizo en Bucaramanga, dentro del marco de una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre protesta pacífica y el proyecto de ley conocido como ley antivandalismo.

El congresista aseguró que hasta el momento no ha podido identificar quiénes estarían detrás de las intimidaciones, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas y a la Unidad Nacional de Protección - UNP, brindarle las garantías necesarias para continuar con su labor.

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La denuncia se manifiesta hoy, mismo día en que Benavides anunció que el partido político Libres, del cual fue nombrado presidente, se declaró oficialmente en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Tenemos que tener las garantías suficientes para que en este Estado Social de Derecho también nuestra voz pueda ser escuchada”, manifestó el representante, quien señaló que desde el Congreso continuará ejerciendo su papel de oposición.

Debate sobre la protesta social

En la audiencia pública, Benavides también expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca regular la protesta social. Consideró que la iniciativa podría terminar “criminalizando las manifestaciones ciudadanas y acciones como los cierres de vías”.

El congresista señaló que, durante el encuentro, escucharon a diferentes sectores sociales que ven en la movilización una herramienta para exigir respuestas del Estado frente a necesidades que no han sido atendidas durante años.

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Entre los testimonios destacó el de madres cuidadoras que, según relató, salen a las calles para reclamar medicamentos, sillas de ruedas y atención médica para sus hijos.

Para Benavides, estas situaciones evidencian la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica y las garantías constitucionales para quienes deciden manifestarse.