El 15 de diciembre estaría instalado el puente El Congreso en la vía Curos-Málaga en Santander

La movilidad en el corredor vial Curos-Málaga fue restablecida luego de una mesa de diálogo entre la Gobernación de Santander y la comunidad del sector El Congreso, en el municipio de San Andrés, que había manifestado su preocupación por las dificultades en la construcción del puente.

La secretaria de Infraestructura de Santander, Jesica Mendoza, explicó que durante el encuentro se entregaron explicaciones técnicas sobre los retrasos en la intervención, ocasionados por las fuertes precipitaciones y los deslizamientos de tierra en la zona, que obligaron a disponer nuevamente de maquinaria amarilla para atender las afectaciones.

La funcionaria también anunció que este viernes 6 de noviembre el representante legal del contratista realizará una visita al sector para verificar el recorrido que deberá hacer la grúa encargada de instalar la estructura metálica del puente, que, según la Gobernación, ya se encuentra completamente en el sitio.

Lea también: Lluvias en Suaita, Santander, dejan múltiples emergencias, alcalde pide ayuda al Gobierno Nacional

La administración departamental aseguró que hará seguimiento al cronograma de ejecución para cumplir el compromiso de dejar instalada esta infraestructura vial el próximo 15 de diciembre, de acuerdo con lo establecido con el contratista y la interventoría.

La obra es clave para la movilidad de las comunidades que utilizan este corredor vial, que conecta a Bucaramanga con los municipios de la provincia de García Rovira.