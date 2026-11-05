Formulan cargos contra dos exgerentes de Metrolínea por irregularidades con Metrocinco Plus

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra las exgerentes de Metrolínea S.A., Milce Delina Jaimes Caballero, quien estuvo al frente de la entidad en 2022, y Yolima Espinel Blanco, gerente durante 2023, por una presunta omisión en el seguimiento y vigilancia de la ejecución de un contrato de concesión.

De acuerdo con la Procuraduría, las exfuncionarias son investigadas por un posible incumplimiento de sus deberes de adoptar medidas administrativas y contractuales para exigir al operador Metrocinco Plus S.A. el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El proceso disciplinario está relacionado con el contrato de concesión 001 del 19 de enero de 2008, cuyo objeto era garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo en Bucaramanga y su área metropolitana, bajo condiciones de continuidad, calidad y permanencia.

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El Ministerio Público busca establecer si durante sus respectivas administraciones las exgerentes omitieron las acciones necesarias para ejercer un adecuado control sobre la ejecución del convenio.

De manera provisional, el organismo de control calificó las presuntas conductas como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima.

La formulación del pliego de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las exfuncionarias.