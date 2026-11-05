Fallas en El Dorado afectan seguridad aérea y planes de expansión de las aerolíneas: Capitán Peralta

El pasado miércoles 04 de noviembre una falla en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, obligó a suspender las operaciones aéreas y generó retrasos en los vuelos que llegan y salen de la capital. La situación se presenta desde las 12:40 de la tarde de este miércoles 4 de noviembre, según fuentes que confirmaron a Caracol Radio.

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En 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con e capitán Eliud Peralta quien se encontraba en vuelo cuando pasó esta falla, el capitán contó cómo lograron manejar la seguridad aérea mientras retornaban los radares.

La situación es preocupante

El capitán comentó que como un evento aislado genera consecuencias en el día a día, pero esto es algo que ya ha venido presentándose y es un tema de años atrás donde se ve perjudicada la navegación, seguridad aérea, ayudas en tierra y esto es perjudicial para quienes trabajan en el aeropuerto.

El capitán narró que en el momento en el que se dañaron los radares él estaba presente en el Aeropuerto El Dorado con una aeronave, dijo que tenía asignado un vuelo a las 2 de la tarde, el vuelo tuvo que ser cancelado y finalmente le cambiaron la asignación con otro destino que salió casi con dos horas de retrasos.

Seguridad aérea:

El capitán dijo que en navegación todo tiene un plan B o C, en este caso el plan fue reversar a sistemas de viaje antiguos, es decir, se voló con un sistema que se usaba hace 15 o 20 años: “el controlador sostiene los aviones en los puntos y una vez usted llega a un punto, hasta que no llegue al otro punto no le da autorización a otro avión para que continúe su trayecto”.

Indicó que, aunque es un sistema seguro, no se puede estar dependiendo del talento humano por la falla de un radar.

Finalmente comentó que estas fallas en el aeropuerto no solo afectan los viajes, sino también la credibilidad de las aerolíneas, el precio del combustible, reducción de gastos en las empresas y eso frustra los planes de expansión de las aerolíneas.

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