UNGRD proyecta inversiones por $8,68 billones para recuperar zonas golpeadas por el Frente Frío

La recuperación de los territorios afectados por el Frente Frío requeriría inversiones por $8,68 billones. Esa es la cifra contemplada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en un Plan de Recuperación Temprana que reúne 70 proyectos para atender a las comunidades damnificadas en ocho departamentos del país.

De acuerdo con el balance de la entidad, la emergencia dejó 252.233 personas y 69.235 familias afectadas en Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y La Guajira. Las inundaciones ocasionaron daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, establecimientos educativos, centros de salud y áreas productivas. Además, la matriz de priorización del plan identifica 159 municipios con huella de inundación.

¿En qué se invertirían los recursos?

El portafolio está organizado en tres líneas de intervención. La primera concentra la mayor parte de los recursos: $4,76 billones, equivalentes al 54,9 % del total, destinados a la estrategia de hábitats seguros y de derechos, enfocada en la recuperación de las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

La segunda contempla $1,94 billones (22,4 %) para recuperar los medios de vida y reactivar la economía campesina, familiar y popular. Esta línea busca atender las afectaciones económicas y productivas que dejó la emergencia en los territorios.

La tercera estrategia contempla $1,97 billones (22,8 %) para la gobernanza territorial y el fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la capacidad de las entidades para responder a las necesidades de las comunidades y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

¿Qué entidades estarían a cargo?

Los 70 proyectos estarán distribuidos entre 13 sectores y entidades del Gobierno nacional. La UNGRD tendrá a su cargo la ejecución directa de 16 proyectos, por cerca de $1,18 billones. Los demás compromisos estarán repartidos entre sectores como Agricultura, Vivienda, Educación, Hacienda, Transporte, Salud, Ambiente y Minas y Energía, además de Prosperidad Social, el ICBF y el Ministerio de Defensa.

En cuanto al manejo de los recursos, el esquema planteado contempla que el 73 % se ejecute a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que el 27 % restante se canalice mediante giros directos a los sectores responsables. Esto implica que las entidades nacionales y los gobiernos departamentales deberán coordinar la financiación y ejecución de las intervenciones.

¿Qué sigue para el plan de recuperación?

Como parte de este proceso, la UNGRD reunió a representantes de los ocho departamentos afectados y de los 13 sectores del Gobierno nacional para revisar los proyectos, sus fuentes de financiación y las responsabilidades de cada entidad. La intención es identificar las necesidades pendientes en cada territorio, ajustar las intervenciones y definir cuáles serán las prioridades de inversión.

Este proceso también debe cumplir los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-191 de 2026, que incluyen focalizar los recursos en los territorios afectados y construir conjuntamente los mecanismos de financiación entre el Gobierno nacional y los departamentos.

La propuesta consolidada será presentada el próximo 10 de noviembre ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Allí se llevará el resultado de la revisión técnica y de los compromisos entre las entidades para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.