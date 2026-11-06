Cinco minas del Clan del Golfo fueron intervenidas en Cáceres: tenían ganancias de $100 millones

Cáceres, Antioquia

Un nuevo operativo contra la minería ilegal en Antioquia dejó como resultado la intervención de cinco unidades de extracción de oro que, presuntamente, financiaban las actividades criminales del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con el Ejército Nacional, las unidades de producción minera funcionaban sin los permisos ni las licencias ambientales exigidas por las autoridades para desarrollar actividades de explotación de recursos naturales.

Durante el procedimiento, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, lograron inutilizar cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera negra.

Los elementos intervenidos tendrían un valor comercial aproximado de 30 millones de pesos y eran utilizados, según las autoridades militares, para adelantar las labores de extracción ilegal de oro en esta zona del departamento.

Uno de los principales resultados de esta operación sería la afectación a las finanzas de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo, organización criminal que tiene presencia en diferentes municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Según las estimaciones del Ejército, la intervención de estas cinco unidades mineras representaría pérdidas superiores a los 100 millones de pesos mensuales para esta estructura ilegal, recursos que estarían relacionados con la extracción de aproximadamente 243 gramos de oro.

Las autoridades señalaron que el dinero obtenido mediante estas actividades ilícitas presuntamente era destinado al fortalecimiento de las capacidades financieras, armadas y logísticas de la organización criminal.

Ejército mantendrá operaciones contra la minería ilegal en el Bajo Cauca

Tras este resultado, el Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones militares para combatir las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el Bajo Cauca antioqueño.

Estas acciones también buscan fortalecer el control institucional del territorio y proteger los recursos naturales frente a las actividades de extracción minera que se realizan sin cumplir los requisitos legales y ambientales.

Las autoridades militares reiteraron que mantendrán las operaciones contra las fuentes de financiación de las estructuras criminales que tienen presencia en esta zona del departamento.