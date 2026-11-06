A prisión señalados de asesinar a policías en Betulia durante plan pistola del Clan del Golfo

Betulia, Antioquia

Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional, ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, zona rural del municipio de Betulia, en el Suroeste antioqueño.

Entre los judicializados se encuentran Yonathan Enrique Vega Arteaga y Valeria Higuita Ortiz, conocida con el alias de ‘La Mona’, quienes, según la Fiscalía General de la Nación, habrían desempeñado diferentes funciones en el ataque armado que acabó con la vida de los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas.

De acuerdo con las investigaciones, los dos policías adelantaban labores de vigilancia y patrullaje en el corregimiento Altamira cuando fueron sorprendidos por integrantes de la estructura criminal, quienes les dispararon con armas de largo alcance.

Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con el papel que presuntamente desempeñó Valeria Higuita Ortiz, alias ‘La Mona’, durante la ejecución del ataque.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, la mujer habría utilizado un teléfono celular y un radio de comunicaciones para informar a otros integrantes del Clan del Golfo sobre la ubicación exacta de los dos subintendentes.

Por su parte, Yonathan Enrique Vega Arteaga es señalado de pertenecer al grupo de hombres armados que habría participado directamente en el asesinato de los uniformados.

Las autoridades relacionan este doble homicidio con el denominado ‘Plan Pistola’, una estrategia de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que, según la investigación, fue ordenada por cabecillas del Clan del Golfo.

Detalles de la judicialización

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Antioquia imputó a Vega Arteaga y a Higuita Ortiz los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos.

Durante las audiencias, también fueron judicializados Edison David Bravo Fierro, conocido con los alias de ‘Yerbal’ o ‘Pachito’, y Lina Marcela Restrepo Vélez, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro procesados, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su participación en las actividades de la organización ilegal.